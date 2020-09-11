В городе Богуслав Киевской области на улице Шевченко обнаружили еврейские могильные камни, которые были выложены вдоль дороги вместо поребрика.

Об этом на своей странице в Facebook рассказал глава Украинского еврейского комитета Эдуард Долинский.

"В городе Богуслав Киевской области проводятся работы по спасению еврейских могильных плит из которых были сделаны бордюры улицы Шевченко. Надругательство над еврейской памятью продолжалось более 70 лет.

На дикую ситуацию обратила внимание группа израильских IT-предпринимателей: Авишай Анкри ("Папайя"), Эдди Прилепски (Дан-IT), Боаз Инбаль (WIX) и Шмуэль Кацев (MA Coworking)", - указано в сообщении.

По словам Долинского, предприниматели предложили властям города провести ремонт бордюров за свои деньги, после чего ремонтники нашли 267 метров бордюра, который оказался могильными плитами. Теперь камни перевезут на еврейское кладбище.

Напомним, еврейский народ Украины пережил ряд чрезвычайных драматических событий, но в последние несколько лет еврейская жизнь в стране начала возрождаться. Об этом заявил бывший глава администрации президента Украины, президент Еврейской конфедерации Украины Борис Ложкин.

Как сообщала "Страна", в России впервые состоялся конкурс по скоростному компанию могил. Победителями стали представители Томска, где и проходил конкурс. Они справились за 52 минуты.