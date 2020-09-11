Первый заместитель госсекретаря США Стивен Биган прокомментировал ситуацию в Беларуси. Он заявил, что Соединенные Штаты не станут отказываться от отправки своего нового посла в республику, хотя резко критикуют официальный Минск и требуют провести новые президентские выборы.

Как передает ТАСС, заявление чиновник сделал во время телефонного брифинга для журналистов.

"Что касается посла, то у нас есть отличная кандидатура, выбранная президентом, - Джули Фишер. Ее кандидатура все еще проходит процесс утверждения в США. Мы считаем, что США очень важно иметь представителя в Белоруссии, способного излагать американскую политику и твердо представлять ценности и интересы, которые, на наш взгляд, должны учитываться в наших отношениях с Белоруссией", - заявил представитель американского внешнеполитического ведомства.

Также он отметил, что с большим воодушевлением обратил внимание на присутствие нескольких иностранных послов в Минске, "стоящих плечом к плечу с отважными членами Координационного совета" белорусской оппозиции, такими как Светлана Алексиевич.

"И я с большим нетерпением жду того, что посол США будет стоять плечом к плечу с ее коллегами в Белоруссии в защиту белорусского народа", - добавил Биган.

После дипломатического скандала в 2008 году Минск и Вашингтон на взаимной основе отозвали послов и до минимума сократили численный состав диппредставительств. Отношения между США и Белоруссией начали теплеть после президентских выборов 2015 года. В 2019 году стороны заявили о возможности возвращения послов. В начале мая текущего года Трамп выдвинул кандидатуру Фишер на должность посла в Минске.

А 20 июля президент Беларуси Александр Лукашенко назначил послом республики в США заместителя министра иностранных дел Олега Кравченко.