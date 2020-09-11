Дополнительную больницу для больных коронавирусом разворачивают в Ровенской области.

Об этом сообщает пресс-служба облгосадминистрации.

"В области разворачивают дополнительную больницу для больных COVID-19. Это Гощанская центральная районная больница. В ней обустроены 60 коек. Таким образом, сейчас в области медицинской помощи пациентам с коронавирусом будут предоставлять восемь больниц", - отметил во время брифинга первый заместитель председателя ОГА Сергей Подолин.

По его словам, включение больниц в Гоще, а также в Здолбунове уменьшит нагрузку на Ровенскую городскую больницу. В случае необходимости в области развернут еще 9 больниц, имеющиеся в резерве.

Как сообщалось, в начале пандемии в учреждениях здравоохранения Ровенской области были подготовлены 355 койкомест для оказания помощи больным COVID-19. Места были обустроены на базе больниц первой волны.

На сегодня - это уже 783 места, то есть вдвое больше.

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