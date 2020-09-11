Заместитель главы администрации президента Российской Федерации Дмитрий Козак заявил, что украинская сторона согласилась поменять постановление о местных выборах от 15 июля. В этом постановлении говорится о том, что выборы на неподконтрольных территориях Донбасса будут проводиться только после передачи контроля над границей.

Об этом Козак заявил по итогам встречи советников стран-членов Нормандской четверки.

"Договорились, что в ближайшее время в Верховной Раде откорректируют то постановление, которое было принято 15 июля", - сказал Козак.

Отметим, что российская сторона неоднократно заявляла, что данное постановление в части выборов на неподконтрольных территориях Донбасса противоречит Минским соглашениям.

Ранее "Страна" приводила полную стенограмму итогового заявления Козака.

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