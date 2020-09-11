Несмотря на заявления российских врачей, статисты утверждают, что в стране низкая смертность от коронавируса, даже одна из самых низких в мире.

Об этом сообщает сайт "СтопКоронавирус".

Авторы статьи считают, что этому помогают якобы доступные аппараты ИВЛ в стране, быстрая помощь медиков, большое количество свободных коек и изоляция для пенсионеров. Как утверждают на сайте, смертность в стране - всего 2,8%.

Также отмечается, что врачи часто выезжают к потенциальным больным на дом, хоть доезжают не сразу и не все. Кроме того, статисты решили выделить понятие летальности и смертности. Так, летальность - это показатель медицинской статистики, которая определяется при помощи отношения числа умерших от коронавируса в определенный отрезок времени по отношению к общему числу людей с таким же диагнозом за тот же период времени. Она измеряется в процентах. Смертность же - это отношение числа умерших к общему числу населения в единицу времени, которая измеряется в промилле и равна числу смертей на тысячу человек в год.

Напомним, президент Дональд Трамп, который лишь в минувшие выходные надел защитную маску в ходе публичного мероприятия, выступил с заявлением, в котором объяснил мировое лидерство США по числу зараженных коронавирусом. По мнению хозяина Белого дома это легко объясняется тем, что в Штатах делают больше всех в мире тестов на Сovid-19. "Если бы, скажем в Китае, России, Индии, других больших странах, тестировали на коронавирус так же, как это делаем мы, то они бы получили крайне удивительные статистические данные", - сказал он.

Как сообщала "Страна", в разных регионах России зафиксировали почти семь тысяч официально подтвержденных случаев заражения коронавирусом.