Заместитель главы администрации президента России Дмитрий Козак подвел итоги встречи политических советников глав стран "нормандского" формата. Она завершилась в Берлине вечером 11 сентября.

Публикуем полную стенограмму заявления Козака.

"Не могу похвастаться, что по всем вопросам достигли согласованных решений. На уровне наших помощников продолжится диалог. Попытаемся до конца сентября выработать согласованное решение.

Вопрос о саммите [глав нормандской четверки] даже не обсуждался. Несмотря на то, что у нас один из участников переговоров (Владимир Зеленский - Ред.) чуть ли не заявляет, что саммит является самоцелью, оснований для проведения саммита нет.

Саммит нужен для того, чтобы двигаться дальше по пути урегулирования конфликта. Чтобы принимать новые решения только после того, как выполнены предыдущие. Если мы будем бесконечно собирать саммиты только чтобы поговорить, мы отодвинем урегулирования конфликта на неопределенный срок.

Прорывов нет. Договорились, что поддержим режим тишины, режим прекращения огня. [Договорились], что те дополнительные меры, которые были приняты 22 июля, будут безусловно соблюдаться, выполняться как с одной, так и с другой стороны.

Сегодня мы обсуждали [вопросы] с принципиальных подходов к минским соглашениям и практических действий по их реализации. Вы знаете, что камнем преткновения является твердая позиция Украины - я имею ввиду по количеству голосов в парламенте - отойти от минских соглашений. Договорились, что в ближайшее время в Верховной Раде откорректируют то постановление, которое было принято 15 июля.

Пока окончательной даты [новой встречи советников] нет. Договорились, что наши помощники какое-то время поработают, попытаются найти развязки по вопросам - практически по всем вопросам были представлены несовпадения.

[По поводу Навального] не обсуждалось. Мы строго придерживались повестки дня.

Ключевой вопрос, камень преткновения - мы будем далее в ТКГ, в нормандском формате вырабатывать решения на основе минских соглашений или с отступлением от минских соглашений. И заявления должностных официальный лиц Украины [о необходимости отказаться от минских соглашений] неоднократно, постоянно звучат. Это не эксперты, это вице-премьеры, министры, которые заявляют, что нужно пересмотреть минские соглашения, что они не устраивают Украину.

Ну, тогда нужно четко, конкретные предложения, что вы в конце-концов хотите. Потому что декларативные заявления, что они придерживаются минских соглашений…

На итоговой пресс-конференции президента Украины они умудрились заявить, что минские соглашения нужны не для урегулирования конфликта, а только для того, чтобы сохранить санкции против России. Какое это отношение имеет? Какие причинно-следственные связи? Мы не понимаем. Поэтому просим внести определенность во всех форматах, в которых ведутся переговоры, [что] мы придерживались единых принципов, чтобы мы не разговаривали на разных языках.

15 числа усугубило эту ситуацию решение Верховной Рады Украины о проведении местных выборов - а это одно из ключевых условий урегулирования конфликта, - о том, что они будут проведены не на тех условиях, которые прописаны в минских соглашениях, а на каких-то иных. При этом не явно противоречащих минским соглашениям, но при этом не до конца понятно каких.

Вот такая история".

Как сообщала "Страна", накануне консультаций советников Владимир Зеленский поговорил по телефону с Ангелой Меркель.

Мы также писали об упомянутых Козаком надеждах Зеленского на то, что после встречи советников глав государств "нормандского формата" состоится и сама встреча лидеров.