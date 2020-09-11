В Минздраве показали свежую статистику тяжелого течения коронавируса и смертности от его осложнений среди украинцев.

Об этом сообщает Центр общественного здоровья в Facebook.

"Количество смертей среди пациентов с COVID-19 уменьшилось в 1,4 раза по сравнению с прошлой неделей. По состоянию на 11 сентября в Украине зарегистрировано 3 076 случаев смертей среди пациентов с COVID-19. Показатель смертности - 8,1 на 100 тыс. населения. Средний показатель летальности по Украине - 2,1%. В поло-возрастной структуре умерших преобладали мужчины - 1 660 (54,0%) и лица в возрасте 50 лет и старше (92,0%)", - указано в сообщении.

Показатель летальности, который превышает средний в Украине, зарегистрирован в: Кировоградской области - (5,4%), Закарпатской области - (3,3%), Львовской области - (2,8%), Черновицкой области - (2,6%), Херсонской области - (2,4%), Николаевской области - (2,4%), Полтавской области - (2,3%), Ивано-Франковской области - (2,3%), Днепропетровской области - (2,3%).

80,6% умерших имели сердечно-сосудистые заболевания, сахарный диабет, новообразования, заболевания почек, печени, легких, неврологические болезни и прочее. У 52,1% умерших с сопутствующей патологией было несколько заболеваний: сердечно-сосудистые и сахарный диабет, иммунодефицит или ожирение, и тому подобное.

93% умерших - это люди старше 50 лет с сопутствующими заболеваниями. Среди умерших людей с COVID-19 было 104 врача из двадцати двух регионов страны. Летальность среди медиков составила 0,8%, самая высокая была в Кировоградской (3,4%) и Николаевской (2,0%) областях. Среди умерших медиков преобладали женщины - 69 человек (66,3%) и лица 50 лет и старше (84,6%).

Все умершие имели положительный результат лабораторного исследования методом ПЦР на SARS-CoV-2. 2 754 человека были госпитализированы в региональные учреждения здравоохранения, где получали лечение в отделениях интенсивной терапии и находились на искусственной вентиляции легких или экстракорпоральной мембранной оксигенации.

Напомним, в Минздраве показали карту распространения коронавируса в регионах Украины по состоянию на 11 сентября. За последние сутки заразилось еще 3 114 человека, излечилось 1 128 пациентов и скончалось 53.

Как сообщала "Страна", с понедельника, 14 сентября, Киев переходит на усиление карантина. Столица попала в оранжевую зону, а это значит, что вступают в силу новые ограничения.