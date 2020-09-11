С 11 сентября Фонд гарантирования вкладов физических лиц начал осуществлять выплаты средств вкладчикам коммерческого банка "Аркада", в конце августа признанного неплатежеспособным. Выплаты проводятся по договорам банковского вклада, срок действия которых закончился до 25 августа 2020 года включительно, и по договорам банковского счета (текущие счета).

Об этом сообщается на сайте Фонда.

Возмещение средств вкладчикам проводятся через отделения банков-агентов Фонда, подключенных к автоматизированной системе выплат этого учреждения.

Для получения средств по названным договорам вкладчикам необходимо обратиться к любому из банков-агентов с паспортом или другим документом, удостоверяющим личность. Физические лица - резиденты дополнительно должны предъявить документ, выданный соответствующим контролирующим органом, удостоверяющий их регистрацию в Государственном реестре физических лиц - плательщиков налогов (кроме лиц, в паспорте которых контролирующий орган сделал отметку о наличии права делать любые платежи по серии и номеру паспорта, или в паспорт внесены данные о регистрационном номере учетной карточки налогоплательщика, или территориальными подразделениями Государственной миграционной службы Украины внесены данные о регистрационном номере учетной карточки налогоплательщика / внесена запись об отказе от принятия регистрационного номера учетной карточки плательщика налогов в электронном бесконтактном носителе, или на паспорте стоит слово "отказ").

Банки возместят средства в размере вклада, включая проценты, начисленные на день начала процедуры вывода Фондом банка с рынка. Однако сумма возмещения не может превышать 200 000 гривен - независимо от количества вкладов в одном банке.

Ранее "Страна" сообщала, что в банке "Аркада" ввели временную администрацию.

Мы также писали, что неделю назад глава правления лопнувшего банка уволилась по собственному желанию.