Таблица готовности областей Украины к ослаблению карантина на 11 сентября
По состоянию на 11 сентября Киев и 17 регионов Украины не готовы к ослаблению карантина из-за высоких показателей заболеваемости коронавирусом.
Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.
По сравнению с прежними показателями, расположение регионов в таблице МОЗ не изменилось. Если данные будут повторяться несколько дней подряд, комиссия может перенести неблагополучные районы в зону с более жестким карантином. Всего к ослаблению ограничений не готовы:
- Киев
- Винницкая область
- Волынская область
- Житомирская область
- Закарпатская область
- Ивано-Франковская область
- Киевская область
- Львовская область
- Николаевская область
- Одесская область
- Ровенская область
- Сумская область
- Тернопольская область
- Харьковская область
- Хмельницкая область
- Черкасская область
- Черновицкая область
- Черниговская область
Напомним, правительство Республики Армения в пятницу, 11 сентября постановило объявить в стране карантин до 11 января. Этот режим пришел на смену режиму чрезвычайного положения, действовавшему с 16 марта.
Как сообщала "Страна", в Грузии ужесточен карантин. Межведомственный координационный совет страны запретил проводить застолья на торжествах из‑за роста числа заражений коронавирусом.