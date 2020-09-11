По состоянию на 11 сентября Киев и 17 регионов Украины не готовы к ослаблению карантина из-за высоких показателей заболеваемости коронавирусом.

Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.

По сравнению с прежними показателями, расположение регионов в таблице МОЗ не изменилось. Если данные будут повторяться несколько дней подряд, комиссия может перенести неблагополучные районы в зону с более жестким карантином. Всего к ослаблению ограничений не готовы:

Киев

Винницкая область

Волынская область

Житомирская область

Закарпатская область

Ивано-Франковская область

Киевская область

Львовская область

Николаевская область

Одесская область

Ровенская область

Сумская область

Тернопольская область

Харьковская область

Хмельницкая область

Черкасская область

Черновицкая область

Черниговская область

Напомним, правительство Республики Армения в пятницу, 11 сентября постановило объявить в стране карантин до 11 января. Этот режим пришел на смену режиму чрезвычайного положения, действовавшему с 16 марта.

Как сообщала "Страна", в Грузии ужесточен карантин. Межведомственный координационный совет страны запретил проводить застолья на торжествах из‑за роста числа заражений коронавирусом.