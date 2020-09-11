Заместитель главы администрации президента России Дмитрий Козак кратко рассказал об итогах переговоров политических советников глав стран "нормандского" формата, которые прошли в Берлине 11 сентября.

Слова Козака цитирует Телеграм-канал "Политика Страны".

Как отметил политик, на берлинских консультациях особых прорывов нет, как нет и оснований для проведения очередного "нормандского" саммита.

Советники лидеров стран договорились только о том, что режим прекращения огня на Донбассе будет выполняться.

Также Козак сообщил, что тему отравления оппозиционера Алексея Навального на берлинских консультациях не обсуждали.

Как писала "Страна", накануне пятничных консультаций Владимир Зеленский созвонился с Ангелой Меркель и обсудил с ней встречу советников.

Мы также приводили заявление Андрея Ермака о том, что украинская делегация в Берлине намерена привлечь Германию, Францию и Россию к процессу поддержания режима полного и всеобъемлющего прекращения огня на Донбассе.