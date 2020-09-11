В Деснянском районе Киева задержали мужчину, который в ходе конфликта с супружеской парой на территории одного из островов Троещины ударил ружьем женщину по голове и выстрелил в сторону ее мужа, но промахнулся. За стрельбу на берегу реки ему грозит до 3 лет лишения свободы.

Об этом сообщает пресс-служба полиции.

По словам начальника криминальной полиции Деснянского района Андрея Табалы, вооруженного мужчину удалось задержать с привлечением спецназа столичного КОРД и полка полиции особого назначения №1, а также работников речной полиции.

Полиция нашла у задержанного предмет, похожий на пистолет, а неподалеку и ружье. Все направили на экспертизу. Нападавшего задержали в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины.

Правоохранители объявили мужчине о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины. Ему грозит от 3 до 7 лет лишения свободы. В ходе досудебного расследования выясняются все обстоятельства и причины конфликта.

Как сообщала "Страна", в конце августа на Троещине ревнивый муж бросил гранаты в магазин, где была его жена, и покончил с собой.

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