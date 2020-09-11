В США сообщили, за что именно президент страны Дональд Трамп был выдвинут на Нобелевскую премию.

Раньше обтекаемо сообщалось, что его могут наградить за усилия по разрешению продолжительных конфликтов между разными странами. Теперь стало известно, что главу Белого дома номинировали за подписанное в Вашингтоне соглашение между властями Сербии и самопровозглашенной республики Косово.

Об этом написал в Twitter спецпредставитель президента Ричард Гренелл.

"Трамп выдвинут второй раз на Нобелевскую премию за историческое соглашение Косово и Сербии", - пояснил Гренелл.

К посту он приложил копию официального документа о номинации на шведском языке, где помимо Трампа указаны руководство Сербии и самопровозглашенного Косово.





Сербская делегация во главе с президентом Александром Вучичем побывала с двухдневным визитом в США в начале сентября. Там сербы провели переговоры с премьером Косово Авдулахом Хоти, по итогам которых стороны 4 сентября подписали соглашение об экономическом сотрудничестве при посредничестве Трампа.

Как писала "Страна", 9 сентября, когда стало известно о его выдвижении на престижную награду, Трамп за полчаса ретвитнул 17 постов об этом.

Напомним, в первый раз Трампа номинировали на Нобеля в 2018 году за вклад в достижение соглашения об усилиях, направленных на денуклеаризацию Корейского полуострова.