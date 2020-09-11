Один из разработчиков "Новичка" Леонид Ринк прокомментировал заявление главы немецкой разведки о том, что Алексей Навальный был отравлен некоей сильнодействующей разновидностью яда.

По словам химика, более "сильное" вещество, упомянутое разведчиком, не относится к бинарным ядам из группы "Новичок".

Слова эксперта приводит РИА Новости.

В пятницу немецкое издание "Шпигель" со ссылкой на главу Федеральной разведывательной службы Германии Бруно Каля сообщило, что при отравлении Навального якобы использовали более "сильную" форму вещества "Новичок".

"Это ерунда. Вещество, о котором написал "Шпигель", - это вещество, которое плавится при более высоких температурах. В нормальных условиях оно твердое. Это, конечно, был не "Новичок". Это вещество другого класса - то, о чем они пишут. Оно никогда не было бинарным оружием. Оно не относится (к группе "Новичок" - Ред.), это вещество из другого класса", - сказал Ринк.

На днях химик говорил, что симптомы у оппозиционера свидетельствую о том, что против него применяли не "Новичок". И если бы это был тот самый яд, то Навального уже не было бы в живых.

Ранее "Страна" рассказывала, кто такая Мария Певчих, которая была с Навальным в день его отравления.