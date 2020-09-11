В Украине больше не будет суровых и снежных зим, а климат в нашей стране очень сильно поменяется из-за глобального потепления.

Климатические зоны будут перемещаться на север, из-за чего Киев окажется в степной зоне, характерной для Юга Украины.

Об этом рассказала эколог Людмила Цыганок, пишет УНИАН.

"Кроме повышения среднегодовой температуры, будут изменения природного биологического разнообразия. Ожидать снежные и морозные зимы в широте, где находится украинская столица, крайне оптимистично. Я убеждена в этом и большинство экспертной среды со мной соглашаются", - говорит эколог.

По словам Людмилы Цыганок, между экспертами и учеными ведутся оживленные дискуссии, можно ли притормозить изменения климата, но "в любом случае к ним точно надо адаптироваться уже сегодня".

Эксперт отмечает, что бесснежные зимы негативно отразятся и на аграриях.

"В условиях атмосферной и почвенной засухи, в частности нынешней аномально теплой зимы без устойчивого снежного покрова, интенсивного повышения температуры воздуха, а также слабого увлажнения почвы с осени и критического влагообеспеченности весной, и отсутствии сомкнутого травостоя, усиливаются разрушительные явления ветровой эрозии", - отметила эколог.

Напомним, исследования показывают, что за последние 30 лет температура в Киеве поднялась почти на 2 градуса.

Как сообщала "Страна", к 2100 году в результате глобального потепления могут исчезнуть больше половины всех рыб на Земле.