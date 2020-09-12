На сайте президента Украины Владимира Зеленского опубликован указ о награждении спортсменов по случаю Дня физической культуры.

Обратило на себя внимание, что из ныне играющих футболистов в списке орденоносцев только Роман Зозуля - человек, который карьера которого в Европе пошла под откос. Причина - европейцы считают его последователем нацизма. И это мнение не единиц, а многочисленных фанатов, представителей клубов и политиков.

Зозуля не скрывает, что он - поклонник Степана Бандеры. За такое мировоззрение он, можно сказать, стал любимчиком Петра Порошенко. Когда тот был президентом, то тоже вручал ему награду. А также "вписывался", когда в адрес футболиста с европейских трибун кричали: "Зозуля, ты нацист!"

В Украине в последние годы модно быть почитателем ОУН-УПА. Однако в Европе это многими считается проявлением неонацизма. Более того, Зозуля сам дает поводы для этого. Например, радостно фотографируется на фоне кодового лозунга неонацистов "14/88".

"Страна" напоминает читателям, человека с какими именно взглядами наградил орденом Зеленский.

Футбольный изгой Европы

Ко Дню физической культуры президент Владимир Зеленский наградил ряд спортсменов и деятелей, работа которых связана со спортом. Среди них из ныне играющих футболистов только один - Роман Зозуля, игрок клуба "Альбасете".

Клуб "Альбасете" едва не вылетел из второго испанского дивизиона. Поэтому говорить о том, что в последнее время Зозуля достиг особо значимых успехов в футболе не приходится. Впрочем, на сайте президента он был представлен не только как спортсмен, но и как волонтер - причем, это представление следовало первым.

Роман Зозуля действительно позиционирует себя как волонтер. Он основал благотворительный фонд "Народна армія", который с 2015 года оказывает материальную поддержку ВСУ. Фонд устраивал велопробеги, концерты, аукционы, а вырученные деньги отправляются на нужды украинских военных.

Футбольная же карьера у Романа Зозуля пошла под откос еще в 2017 году. Сразу два испанских клуба разорвали с ним контакты. В основном из-за его политических взглядов и "близости к радикальным группам".

В результате футболист вынужден был отправиться во второй испанский дивизион - в команду "Альбасете". Однако репутацию среди фанатов он уже себе заработал и болельщики продолжали реагировать на него резко отрицательно.

Последний громкий инцидент с его участием случился в декабре минувшего года. Матч между "Райо Вальекано" и "Альбасете" был сорван. Это произошло из-за болельщиков "Райо", которые с трибун выкрикивали "Зозуля – гре@ный нацист" ("Roman Zozulia puto nazi"). Арбитр остановил матч на несколько минут, но затем продолжил его. Однако после первого тайма вся команда Зозули решила не выходить на поле.

Фанаты "Райо" принялись скандировать, что это была шутка, но спустя 40 минут матч так и не начался, а трибунам объявили, что "Альбасете" отказались выходить на поле.

В испанской Ла Лиге прокомментировали инцидент. Там заявили, что согласны с решением приостановить матч из-за оскорблений и угроз в адрес Романа Зозули. А также, что работают над искоренением насилия, расизма и ксенофобии на стадионах Испании.

Правда ультрас Райо Вальекано (они называют себя Bukaneros) отвергли такую трактовку. После матча они обратились к украинскому футболисту в Twitter: "Ни за расизм, ни за ксенофобию, ни за насилие. Впервые игру приостановили в Испании, чтобы сказать правду. Зозуля, ты - нацист".

Этот конфликт между Зозулей и Bukaneros тянется давно.

Ранее на правах аренды Зозуля должен был перейти в как раз в "Райо Вальекано". Но болельщики клуба устроили массовый протест, обвинив футболиста в нацистских взглядах. В результате Зозуля ушел, не сыграв ни одного матча.

Тогда он назвал фанатов мадридской команды "пророссийскими".

Следует сказать, что антипатия по отношению к Зозуле в Испании не повсеместная. Например, игроки "Бетиса", в котором он также выступал, выходили в поддержку партнера по команде в футболках с надписями: "Мы все - Зозуля".

Ситуацию с Романом Зозулей комментировали у тогдашнего президента Украины Петра Порошенко.

Его пресс-секретарь Святослав Цеголко ожидаемо увидел в этой истории российский след и руку Кремля. "Ситуация с Романом Зозулей является результатом тщательно спланированной пропагандистской кампании в духе гибридной войны России против Украины", - цитировал Петра Порошенко Цеголко.

Правда, по этой логике, Кремль провел данную "спецоперацию" и в Германии. В 2017 году во время матча между Баварией и Вольфсбургом болельщики хозяев развернули два банера: "Наци, убирайтесь из футбола" и "Зозуля, иди вон".

Но больше всего украинцу доставалось от "левых" испанцев. Например, в неонацизме и расизме его обвинял генсек левой испанской партии "Podemos" и депутат Европарламента Пабло Иглесиас.

"Когда мы говорим о Зозуле, мы не говорим о футболисте с определенными идеологическими взглядами, на которые, безусловно, каждый имеет право, мы говорим о неонацизме и о расизме, которые наносят футболу огромный вред. Вот, почему я думаю, что фанаты Райо Вальекано подали пример демократической приверженности", - заявлял Иглесиас.

"Разумно было бы, если бы в Германии наняли футболиста, у которого есть татуировка со свастикой, и который делает нацистский жест?" - прошелся он также по татуировке с тризубцем, которую испанские фанаты также причислили к символам нацизма (весьма показательный факт, кстати - ранее "Страна" уже рассказывала, что тату с тризубцем причисляли к экстремистской символике на другом конце Европы - в Британии).

Так, испанские СМИ облетела новость, что Зозуля, не стесняясь, демонстрирует нацистские символы, когда он появился в аэропорту в футболке с тризубцем.

Украинцы знают, что тризуб - это национальный символ, в таких футболках ходят многие. Также немало людей помогают армии. Выходит, Романа Зозуля обвиняют несправедливо?

Почему Зозулю обвиняют в неонацизме?

Присматриваться к политическим взглядам Зозули начали в 2015 году, как раз когда он стал активным волонтером.

В 2015 году, когда игрок был травмирован, он помогал украинской армии. Для этого был основан фонд "Народна армія". Зозуля выставил на аукцион свою медаль финалиста Лиги Европы, чтобы вырученные средства направить на нужды бойцов АТО.

Фотографировался с военными, в том числе из батальона "Азов", и позировал с автоматом. "Азов" в Европе и США считается воинским формированием, которое исповедует взгляды превосходства белой расы. Штаты даже запретили официально по этой причине поставлять полку оружие.

Также Зозуля публиковал в соцсети фото с портретом Степана Бандеры и подписью "Ох и похожи". Причем, обращает на себя внимание, что Зозуля специально сделал себе стрижку под залысины предводителя ОУН.

В Украине, конечно, это достаточно проходные вещи - заигрывают с ультраправыми многие волонтеры. Однако для международного футбола уже это - скандал.

Однако есть и более серьезные претензии. В Сети есть фото Зозули, которое он сделал на фоне баскетбольного табло. Там был изображен счет 14 - 88 - кодовый нацистский лозунг. Спортсмен показывает на табло пальцем, улыбается и дает понять, что его такое совпадение цифр радует.

Почему Владимир Зеленский посчитал возможным наградить Романа Зозулю орденом и знал ли он вообще о его взглядах - вопрос открытый.

Кстати, в день появления новости о получении государственной награды стало известно, что Зозуля покинул свой нынешней клуб. По данным СМИ, он может продолжить карьеру в кипрском клубе АПОЭЛ или вернуться в украинские "Динамо". Киевляне уже опровергли, что даже вели с ним переговоры - тренерский штаб во главе с Луческу его не ждет.