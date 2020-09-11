Главнокомандующий Воздушно-космическими силами Сергей Суровикин, ранее комментировавший полеты американских военных самолетов над Украиной, заявил, что в конце августа бомбардировщики США отработали удары крылатыми ракетами по западным регионам России.

Как пишет РИА Новости, об этом Суровикин сказал на брифинге для иностранных военных атташе.

По его словам, 31 августа три бомбардировщика В-52Н поднялись с британской авиабазы Фэрфорд и совершили полет над Нидерландами, Германией, Польшей и странами Балтии в район эстонского полигона Тапа. Обратно они летели над акваториями Балтийского и Северного морей.



"По нашей оценке, в ходе этого мероприятия экипажи B-52H отработали выход на рубеж применения крылатых ракет с нанесением условного ракетного удара по объектам в Калининградской области и других западных регионах нашей страны", - сказал Суровикин.



За три дня до этого В-52Н отработали удары по России на учениях Allied Sky, продолжил генерал. В тот раз они провели тренировки по применению крылатых ракет из воздушного пространства над акваторией центральной части Черного моря и территорией Эстонии. А еще два B-52H отрабатывали схожие учебно-боевые задачи в арктических широтах над территорией Канады.

"Полагаем, что отработка вопросов боевого применения самолетов стратегической авиации в непосредственной близости от государственной границы Российской Федерации носит враждебный и провокационный характер", - заявил главком.



Он отметил, что российские военные отслеживали полет бомбардировщиков на всем маршруте, а кратковременные попытки B-52H приблизиться к границам нашей страны своевременно блокировали российские истребители.

За август российская авиация 27 раз поднималась на перехват иностранных самолетов-разведчиков над Балтийским, Баренцевым, Черным и Охотским морями. "Страна" рассказывала о большинстве этих инцидентов. Например, мы писали, что 22 августа российский истребитель перехватил над Черным морем самолет-разведчик США.

А 7 августа три дежурных истребителя РФ перехватили американский бомбардировщик над Охотским морем.