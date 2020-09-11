Первый заместитель госсекретаря США Стивен Биган, ранее заявивший, что его страна поддерживает протесты в Беларуси, прокомментировал роль России в событиях в республике.

По его мнению, Кремль не должен быть на стороне режима Александра Лукашенко.

Как передает РИА Новости, об этом чиновник сказал журналистам 11 сентября в ходе телефонного брифинга.

По словам Бигана, события в Беларуси не являются итогом борьбы между США и Россией.

"Это не соревнование между США и Россией, а между правителем и народом, на правление которым он претендует", - отметил сотрудник Госдепа.

По его словам, США не считают, что Россия должна поддерживать Лукашенко.



"Большинство белорусов считают Россию страной, наиболее близкой их сердцу, и мы уважаем эти чувства и суверенный выбор. Но мы не понимаем, как Москва может поддерживать подобный режим и подобное насилие против мирных граждан... Если Кремль продолжит идти по этому пути, он рискует обратить белорусский народ, который ни в чем не обижен на Россию, против Москвы", - считает Биган.



Первый замгоссекретаря полагает, что белорусский народ на выборах в августе "явно отверг" правление Лукашенко. Он добавил, что и "российский народ явно не поддерживает Лукашенко". Затем он призвал народ России сопротивляться "дезинформации о протестном движении и поддержать белорусский народ в их стремлении к справедливости".

Кроме того, Биган сообщил, что США не отказываются от идеи назначения посла в Минск, и на этот пост по-прежнему рассматривается кандидатура Джули Фишер.

Наконец, Биган признал, что США находятся в контакте с белорусской оппозицией, но контролировать ее не намерены.

Между тем на следующей неделе состоится визит Лукашенко в РФ.

Как писала "Страна", встреча лидеров Беларуси и России пройдет в Сочи.