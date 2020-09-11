С киевской ТЭЦ-6, расположенной на северо-восточной окраине Киева, эвакуируют сотрудников после сообщения о минировании предприятия.

Об этом сообщает Телеграм-канал Патрульной полиции Украины.

"Патрульные получили вызов о минировании ТЭЦ на улице Пуховской. Сейчас проведена эвакуация работников, патрульные обеспечивают общественный порядок и ожидают приезда взрывотехников", - говорится в сообщении.

Напомним, киевская ТЭЦ-6 введена в эксплуатацию в 1981 году и в настоящее время является наиболее мощной теплоэлектроцентралью в Украине. Обеспечивает централизованное теплоснабжение зданий в 5 из 10 административных районов столицы.

Напомним, сегодня в Киеве из-за сообщения о минировании закрыли станции метро "Крещатик" и "Площадь Льва Толстого".

Также мы писали, как в июле у мэра Киева Виталия Кличко объяснили перебои с электричеством в трех районах столицы аварией на ТЭЦ-5. После случившегося Кличко пообещал заменить масляные выключатели, которые ломаются на ТЭЦ Киева.