Сегодня, 22 сентября, в 2020 году наступило осеннее равноденствие. День важен и с точки зрения астрологии, и в плане народных примет. Солнце переходит в другое полушарие, день сравнивается с ночью. А потому есть возможность повернуть ход дел вспять - в лучшую сторону. Обо всем этом рассказывает "Страна".

Осеннее равноденствие - народные приметы, что нельзя делать

Наши предки особенно любили и почитали день осеннего равноденствия. Преимущественно потому, что к этому времени уже заканчивался сбор урожая - сложные работы в полях, садах и огородах. Людям оставалось убрать листву, утеплить многолетние растения. На горизонте была зима - со вкусными заготовкам, в теплоте, уюте и кругу любимых близких.

День осеннего равноденствия наши бабушки и дедушки праздновали очень весело. Отмечание было посвящено тому, что были выросли пшеница, подсолнечник, овощи и фрукты, которыми можно будет питаться до следующего урожая.

Обязательно сегодня было принято посещать дом своих родителей. Приносить им подарки и обедать за большим столом всей семьей. Считалось, что чем богаче будут угощения, тем лучше уродят растения в будущем году.

Конечно же, не обходилось и без народных примет. День равноденствия считался началом золотой осени, после которой теплоты ждать уже не стоит - впереди только заморозки и первый снег. Считалось, что какой погода будет сегодня - холодной или теплой, солнечной или дождевой, ветреной или тихой - такой будет и оставшаяся осень. Если сегодня было сухо, то зима должна была начаться поздно.

В этот день особое внимание наши предки уделяли растениям и поздним ягодам. Считалось, что они наделяются особенно целебными свойствами - омолаживали и оздоравливали. Поэтому женщины с их помощью делали косметические процедуры, готовили чаи и компоты, пекли пироги.

Самый главный запрет сегодняшнего дня - нельзя думать о плохом. Это может стать своего рода проекцией и воплотиться в жизнь. Поэтому только хорошие мысли! Также не рекомендовано ссориться - может закрепиться в карме и тогда скандалы будут сопровождаться в ближайшие месяцы.

День осеннего равноденствия в астрологии

В день осеннего равноденствия Земля занимает по отношению к Солнцу вертикальное положение. День по времени сравнивается с ночью, а потом светлое время суток идет на убыть. В северном полушарии наступает астрономическая осень, а в южном - весна.

Специалисты в области астрологии советуют людям в этом день подвести итоги теплого времени года: как прошли эти месяцы, что удалось сделать, провести "работу над ошибкам". А также зафиксировать самые главные свои планы на осень и зиму в плане покупок, путешествий, задач по работе, семейных вопросов.

Все свои мечты сегодня вечером рекомендовано отпускать в космос - говорить Звездам о том, чего вы больше всего хотите для себя на ближайшие полгода, вплоть до наступления весеннего тепла.

Кстати, иногда путают осеннее равноденствие и перевод часов на зимнее время. В 2020 году в Украине часы переведут в последнее воскресенье октября - с 24 на 25 октября. Стрелки нужно будет отмотать на час назад, гаджеты изменят время автоматически.

Ритуалы на привлечение денег и удачи, на избавление от проблем

В этот день еще наши предки проводить множество ритуалов, некоторые из которых сохранились и до сегодня.

Привлечение денег. Люди верят, что в день осеннего равноденствия можно улучшить свое финансовое состояния с помощью заговора. Для этого достают все деньги из кошелька, а потом по одной купюре и монете кладут назад и приговаривают:

"Сколько денег ни положу, все прибавится. Монеты звенят, богатство сулят"

Привлечение удачи. Есть отдельный ритуал и на привлечение удачи. Люди берут из дома или покупают вкусные и яблоки молодого урожая. Ними угощают всех своих близких и друзей, которым желают удачи. Считается, что если делать искренне, то хорошие новости вскоре будут и у дарителя фрукта, и тех, кого ними накормят.

Избавление от проблем. В этот день люди ищут на улице большой лист и ручкой пишут на нем обо всех своих проблемах. Среди них могут быть финансовые сложности, проблемы в личной жизни и на работе. Затем лист нужно сжечь. Считается, что вместе с ним "сгорят" и трудности.