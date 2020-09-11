И.о. президента Федеральной разведывательной службы Германии Бруно Каль заявил, что российский оппозиционер Алексей Навальный был отравлен более мощным веществом группы "Новичок", чем другие известные жертвы яда.

Как сообщает "Интерфакс", слова главы разведки цитирует немецкая газета "Шпигель".

"Яд еще сильнее, чем предыдущие", - сказал Каля еще на прошлой неделе на секретном совещании.

В издании добавили, что чем сложнее и новее химический состав яда, тем больше вероятность, что он может быть получен только при участии государства.

Кроме того, по данным газеты, представители Организации по запрещению химического оружия в прошедшие выходные посетили клинику "Шарите" в Берлине, где получили на руки образцы крови и мочи отравленного для проведения дальнейшего расследования.

Как писала "Страна", выводы немецких специалистов об отравлении Навального Москва от ФРГ так и не получила.

Мы также разбирались, кто такая Мария Певчих, которая была с Навальным в день его отравления, а потом незаметно исчезла.