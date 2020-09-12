Сегодня в Берлине состоялась встреча Андрея Ермака и Дмитрия Козака, а также советников канцлера Германии и президента Франции.

Сразу после завершения встречи выступил замглавы Администрации президента России Дмитрий Козак. Он сообщил, что прорывов не случилось и возможность встречи лидеров нормандской четверки даже не обсуждали.

По словам Козака, Кремль не устраивает риторика украинской власти о необходимости выходить из Минских соглашений. А последней каплей было то, что Верховная Рада проголосовала за постановление о местных выборах, в котором прописывалось невозможность проведения выборов на неподконтрольном Донбассе до передачи контроля над границей (что противоречит Минским соглашениям). Причем, интересно, что это решение, по утверждению советника Путина, Ермак пообещал исправить.

На сайте президента Украины отчет о встрече был опубликован спустя более чем через два часа после окончания переговоров. Банковая в целом обошлась достаточно расплывчатыми формулировками. Но заявление Козака о возможности внесения изменений в постановление Верховной Рады о назначении местных выборов все-таки было подтверждено.

Предыстория переговоров, почему они срывались ранее, что советники обсуждали по Донбассу и о чем договорились - разбиралась "Страна".

Как сорвали успех прошлой встречи

В предыдущий раз Ермак и Козак виделись в 3 июля в Берлине.

Из более-менее конкретных вещей там обсудили четыре новых участка по разведению войск. Однако с тех пор их так и не утвердили на заседаниях Трехсторонней контактной группы.

Но самой важной была договоренность о согласовании варианта закона об особом статусе Донбасса, куда Украина обязалась внести "формулу Штайнмайера". По ней этот статус вступает в силу на первый день после выборов на неподконтрольных территориях.

Стороны должны были в рамках минской группы изменения в закон согласовать и привести к общему знаменателю. Однако дальнейшее известно: подписав обязательства в Берлине, Киев своего варианта на ТКГ так до сих пор и не представил.

Правда, был изобретен симулякр: законопроект Украина якобы начала обсуждать внутри своей делегации, куда заранее ввела "представителей ОРДЛО" - майданных журналистов Гармаша и Казанского. Однако столь явный троллинг Минского процесса, понятное дело, ничего кроме раздражения у оппонентов не вызвал.

Детальнее эти неисполненные договоренности "Страна" анализировала в материале От надежды к тупику.

Срыв ключевых соглашений той встречи стал причиной гневного письма российского представителя Дмитрия Козака, которое опубликовала "Страна". В нем говорится, что более в столь бесполезных встречах с Ермаком его российский коллега смысла не видит.

После чего Киев, понимая, что история может закончиться полным тупиком, немного сдал назад.

Путь к новой встрече

Ближе к концу июля Банковая внезапно согласовала всеобъемлющее перемирие на фронте. Для этого даже не понадобилось встреч Козака и Ермака. Все было сделано в рамках Минской группы и по итогу скреплено личным разговором Зеленского и Путина.

Перемирие стартовало 27 июля. Украина пошла на требования, которые сама же отклоняла. Россия и "республики" еще с весны предлагали максимально усложнить нарушение режима тишины: издать приказы по армии, ввести механизм связи между ВСУ и "народной милицией", запретить разведку и диверсии. И многое другое.

Киев, который это неизменно отклонял, вдруг на все согласился. "Страна" уже рассказывала, почему. Рейтинги Владимира Зеленского и его партии падают. И внятные победы в деле мира на Донбассе способны, по мнению политтехнологов "слуг народа" остановить отток избирателей и даже поднять рейтинг.

В более прикладном смысле - Зе добивается новой нормандской встречи с Путиным. Что покажет юго-востоку, кто в стране "за мир".

Конечно, пока это явно предвыборная история. На что указывает и слишком запоздалое перемирие (больше года после инаугурации Зеленского), и отказ двигаться по пути политического урегулирования на Донбассе.

Политическая часть Минских соглашений - главный камень преткновения между Киевом и Москвой. Украина их выполнять не хочет. Россия же свою позицию в последнее время серьезно ужесточила и без уступок в "политике" отказывается идти на другие подвижки, которые могли бы помочь Зеленскому выиграть несколько предвыборных очков.

Этот отказ зримо проявился 28 августа, когда встреча советников сорвалась - стороны не смогли согласовать предварительный итоговый документ.

А вот факт, что встреча Ермака с Козаком 11 сентября состоялась и не была сорвана - уже показывало, что Украина на какие-то болезненные для себя компромиссы согласилась.

Хотя и к этом рандеву путь был тернистым.

Как пытались сорвать встречу

При этом "партия войны" в стране не дремала и явно не собиралась позволить Банковой набирать очки на перемирии. С самого начала адепты продолжения конфликта критиковали тот факт, что на фронте уже несколько недель не гибнут люди.

А на днях режим тишины оказался в шаге от срыва. "ДНР" обвинила ВСУ в оборудовании новых позиций под Горловкой и пригрозила их обстрелять, если укрепления не будут ликвидированы. Украина в ответ пригласила сепаратистов самим посмотреть, что происходит на позициях. И в сопровождении ОБСЕ проинспектировать их.

Инспекция должна была пройти 10 сентября. Это был смелый шаг Банковой, направленный на сохранение перемирия. Но смелость быстро закончилась, как только сторонники продолжения войны пригрозили Зе "третьим майданом". За час до инспекции ее отменили по надуманным причинам. А потом обвинили "ДНР" в обстреле спорных позиций.

Детальнее об этом в материале "Страны" Сдал назад с перемирием. Как Зе после угроз "партии войны" отменил инспекцию под Горловкой.

Перемирие повисло на волоске. Но, видимо, благодаря общей воле сторон - пока удержалось. Более того - встреча Ермака и Козака не сорвалась. Поскольку, видимо, на ней собирались утвердить какие-то новые решения по Донбассу.

Что решили в Берлине 11 сентября

Советник Владимира Путина, замглавы АП РФ Дмитрий Козак, первым выступил по итогам саммита. Перспективы, которые он обрисовал, не особо радужные.

По словам Козака, встречу лидеров нормадской четверки они даже не обсуждали. Во-первых, Кремль не устраивают заявление украинских официальных лиц о необходимости отказаться от минских соглашений. Во-вторых, решение Верховной Рады о местных выборах - что они пройдут везде, кроме Донбасса, - противоречит минским соглашениям. В него украинская сторона, отметил советник Путина, обещала внести коррективы. При этом стороны поддержали продолжение перемирия.

Стенограмму заявления Козака и видеозапись публикуем ниже.

"Не могу похвастаться, что по всем вопросам достигли согласованных решений. На уровне наших помощников продолжится диалог. Попытаемся до конца сентября выработать согласованное решение.

Вопрос о саммите [глав нормандской четверки] даже не обсуждался. Несмотря на то, что у нас один из участников переговоров (Владимир Зеленский - Ред.) чуть ли не заявляет, что саммит является самоцелью, оснований для проведения саммита нет.

Саммит нужен для того, чтобы двигаться дальше по пути урегулирования конфликта. Чтобы принимать новые решения только после того, как выполнены предыдущие. Если мы будем бесконечно собирать саммиты только чтобы поговорить, мы отодвинем урегулирования конфликта на неопределенный срок.

Прорывов нет. Договорились, что поддержим режим тишины, режим прекращения огня. [Договорились], что те дополнительные меры, которые были приняты 22 июля, будут безусловно соблюдаться, выполняться как с одной, так и с другой стороны.

Сегодня мы обсуждали [вопросы] с принципиальных подходов к минским соглашениям и практических действий по их реализации. Вы знаете, что камнем преткновения является твердая позиция Украины - я имею ввиду по количеству голосов в парламенте - отойти от минских соглашений. Договорились, что в ближайшее время в Верховной Раде откорректируют то постановление, которое было принято 15 июля.

Пока окончательной даты [новой встречи советников] нет. Договорились, что наши помощники какое-то время поработают, попытаются найти развязки по вопросам - практически по всем вопросам были представлены несовпадения.

[По поводу Навального] не обсуждалось. Мы строго придерживались повестки дня.

Ключевой вопрос, камень преткновения - мы будем далее в ТКГ, в нормандском формате вырабатывать решения на основе минских соглашений или с отступлением от минских соглашений. И заявления должностных официальный лиц Украины [о необходимости отказаться от минских соглашений] неоднократно, постоянно звучат. Это не эксперты, это вице-премьеры, министры, которые заявляют, что нужно пересмотреть минские соглашения, что они не устраивают Украину.

Ну, тогда нужно четко, конкретные предложения, что вы в конце-концов хотите. Потому что декларативные заявления, что они придерживаются минских соглашений…

На итоговой пресс-конференции президента Украины они умудрились заявить, что минские соглашения нужны не для урегулирования конфликта, а только для того, чтобы сохранить санкции против России. Какое это отношение имеет? Какие причинно-следственные связи? Мы не понимаем. Поэтому просим внести определенность во всех форматах, в которых ведутся переговоры, [что] мы придерживались единых принципов, чтобы мы не разговаривали на разных языках.

15 числа усугубило эту ситуацию решение Верховной Рады Украины о проведении местных выборов - а это одно из ключевых условий урегулирования конфликта, - о том, что они будут проведены не на тех условиях, которые прописаны в минских соглашениях, а на каких-то иных. При этом не явно противоречащих минским соглашениям, но при этом не до конца понятно каких.

Вот такая история".

Спустя более чем два часа после окончания встречи наконец-то появился комментарий украинской стороны.

На сайте президента сделали упор на договорённости о продолжении перемирия (что в общем то и не требовало отдельной встречи, так как о перемирии и так уже было договорено на ТКГ).

А в остальном размытые формулировки о желании Киева решить все миром. Ни о каких прорывах вообщем-то не говорится. Судя по всему встреча действительно не принесла конкретного результата.

Ниже цитируем сообщение с сайта президента Украины:

"Участники поддержали призыв Украины о необходимости принятия исчерпывающих мер по продлению устойчивого и всеобъемлющего режима прекращения огня. По словам Андрея Ермака, Украина сделает все, чтобы сохранить перемирие и не дать сорвать.

"Мы, как никто, заинтересованы, чтобы больше не погибали украинские военнослужащие и мирные граждане, как это происходило шесть лет подряд", - отметил руководитель Офиса Президента Украины.

Во время встречи большое внимание было уделено вопросам взаимного освобождения удерживаемых лиц и обеспечение полного и беспрепятственного доступа Международного комитета Красного Креста в таких лиц.

Реализация предоставленных украинской стороной предложений дает основания ожидать достижения прогресса в доступе международных правозащитных организаций к удерживаемых лиц в ближайшее время.

Достигнута договоренность встретиться в формате советников лидеров стран - участниц "Нормандской четверки" в течение следующих недель и продолжить обсуждение выполнения Парижских договоренностей и подготовки Берлинского саммита в нормандской формате".

Также с заявлением выступил представитель Украины в политической подгруппе Трехсторонней контактной группы (ТКГ) Андрей Костин, он тоже был в Берлине. И именно он и подвтердил слова Козака о том, что Украина согласилась изменить постановление от 15 июля по местным выборам.

"Сегодня на встрече было отмечено, что на рассмотрении украинского парламента находится проект о внесении изменений в постановление о назначении местных выборов, который предусматривает другую редакцию п.4. в отношении которого столько шумных спекуляций. Предложенная редакция полностью соответствует Минскому комплексу мер", - сказал Андрей Костин.

Также он подтвердил приверженность Украины минским соглашениям.

"Как представитель делегации, - сказал также Костин, - я подтверждаю приверженность минским соглашениям. Безусловно, и у нас, и в украинском обществе есть масса вопросов к Минским соглашениям, но и мы, и наш президент считаем, что они являются единственной платформой для продолжения процесса урегулирования".

То есть, судя по всему, единственным реальным итогом переговоров в Берлине стало обязательство украинской стороны исправить постановление о выборах. И то это еще нужно проводить через Раду, что чревато новыми жесткими конфликтами с националистами и Порошенко. И не факт, что поменять постановление получится.

А в остальном пока серьезных прорывов нет. Равно как и нет понимания по встрече лидеров "Нормандской четверки", которая нужна Зеленскому перед выборами.

Анализ встречи советников Берлине подготовил телеграм-канал "Политика Страны".

"Тупик по переговорам в Берлине проистекает из стратегии, которую сейчас взяла на вооружение Зе-команда.

Стратегический план Киева сейчас таков - никаких политических вопросов не решать. Вновь поднять вопрос ввода миротворцев, говорить о привлечении ООН, но политическую часть Минских соглашений не выполнять.

В идеале у Зеленского хотели бы удержать перемирие, но при отсутствии продвижения по политическим моментам это крайне проблематично.

И, наконец, главное: Банковая хочет вынести вопрос Донбасса на Всеукраинский опрос в один день с местными выборами с такой формулировкой, которая бы легитимизировала заморозку конфликта без подвижек по политической части. Что то вроде «согласны ли вы, что конфликт на Донбассе должен решаться только мирным путём, но без уступок государству-агрессору».

Естественно, что в России все это воспринимают как отказ Украины от Минских соглашений, о чем, собственно, и дал понять Козак, призвав Киев определиться - он отказывается от Минска или нет?

А так как ответа конкретного, судя по всему, не получено, то нет и результатов", - подытожил канал "Политика Страны".