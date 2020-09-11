В Украине избирательный адрес на местных выборах 2020 года сменили 98 286 избирателей, что практически сходится с прежде прогнозируемыми данными ЦИК о свыше 100 тысяч граждан, учитывая тот факт, что еще 2 тысячи заявлений находятся в стадии обработки.

Об этом сообщает пресс-служба ЦИК.

"Начиная с 1 июля 2020 года, когда официально появилась такая возможность, изменили или определили свой избирательный адрес 98 286 избирателей (по состоянию на 18 часов 11 сентября)", - сообщает пресс-служба ЦИК.

Уточняется, что 41 118 из общего числа заявлений были поданы онлайн. На обработке в отделах ведения Госреестра избирателей остается еще около 2 тыс. заявлений. Больше всего избирателей, воспользовавшихся правом смены адреса голосования, в Киевской области (23 620 человек), Киеве (15 332 человека), Одесской (9 333 человека) и Львовской (7 134 человека) областях.

"За последний день до даты окончания возможности изменить (определить) избирательный адрес в отделы ведения Госреестра избирателей было подано 19 779 заявлений, что составило 19% от общего количества поданных заявлений избирателей по изменению (определению) избирательного адреса на местных выборах", - отмечают в ЦИК.

Как сообщала "Страна", 10 сентября завершился срок подачи заявлений избирателей в отделы ведения Государственного реестра избирателей об изменении избирательного адреса на выборах 25 октября 2020 года.

Напомним, уже 25 октября в Украине состоятся первые выборы депутатов сельских, поселковых, городских советов территориальных громад и соответствующих сельских, поселковых, городских голов. Избирательная кампания официально стартовала 5 сентября.