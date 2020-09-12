Народный депутат от "Слуги народа" Евгений Шевченко отозвал свой скандальный законопроект, который СМИ окрестили "законом об обязательной вакцинации". Нардеп удивлен возмущением общественности, которое обрушилось на него из-за этой инициативы.

Так, в пятницу, 11 сентября, Шевченко прокомментировал "Стране" нормы законопроекта №4058 "О системе общественного здравоохранения и обеспечения санитарного и эпидемического благополучия населения".

"Законопроект, который я подал, №4058, разрабатывала группа медиков - инфекционистов, эпидемиологов с большим опытом, во главе с Ольгой Голубовской (инфекционист - Ред.). И тут вдруг некоторые сайты начали заниматься хейтерством и писать, что "слуга народа" Шевченко хочет запретить детям ходить в садик без обязательной вакцинации. Парадокс в том, что этот законопроект дублирует статью 15 действующего закона "О защите населения от инфекционных заболеваний", который действует с 2012 года. Действительно, в проекте нашего закона есть норма о том, что дети, которые не прошли вакцинацию по графику (обязательные четыре прививки с рождения), не прошли медосмотр, не допускаются к учебе. Но ничего нового мы не предлагаем вообще. Речь о тех же прививках, которые и так все дети по графику обязаны делать. И за эту норму, по которой уже восемь лет все живут, на меня набросилось полстраны", - объясняет Евгений Шевченко.

Нардеп также рассказал о норме, призванной регулировать обязательную вакцинацию отдельных категорий работников. По его словам, в законопроекте сказано, что врачи-эпидемиологи определяют, чья специфика работы подпадает под эту норму.

"Когда ваш ребенок пойдет в детский сад, если мы не примем этот закон, он не будет защищен от инфекций. Никто не даст вам гарантии, что повар или нянечка не болеет сифилисом, туберкулезом, про коронавирус вообще молчу. Потому что санитарных книжек нет! Мы же Санэпидемстанцию отменили! Сейчас контроля за местами работы, которые являются возможным источником распространения особо опасных болезней, никто не ведет. У нас бардак такой в стране… Законопроект этот в целом не про прививки. Грубо говоря, мы возвращаемся к жесткому контролю государства за эпидемиологической ситуацией", - объясняет нардеп.

Кроме того, Шевченко прокомментировал норму об ограничении продажи табака и алкоголя в ночное время.

"Закон писала группа других авторов. Это уважаемые люди из разных регионов страны, профессоры, гуру медицины, которые считают, что надо сейчас в условиях эпидемии ограничить продажу сигарет и алкоголя в ночное время. Мне это, может, тоже не нравится, но так считают люди, которые разбираются в медицине. К тому же, это все можно исправлять правками к закону", - говорит Шевченко.

Напомним, о регистрации законопроекта "об обязательной вакцинации" мы сообщали в четверг, 10 сентября.

Ранее мы писали, о другой инициативе Шевченко касательно ограничения продажи алкоголя и табачных изделий с 22:00 до 10:00 часов на всей территории Украины.