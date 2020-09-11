Украинский посол в Беларуси Игорь Кизим направил в Министерство иностранных дел республики ноту в связи с нарушением Венской конвенции сотрудниками белорусского Государственного пограничного комитета. Поводом стал осмотр автомобиля дипломата на границе.

Об этом сообщает "Интерфакс-Украина" со ссылкой на информацию посольства Украины в Минске, предоставленную "Радио Свобода".

При пересечении послом границы сотрудники пункта пропуска "Новая Гута" провели осмотр легковой машины дипломата. Кизим заявил, что расценивает действия пограничников как нарушение пункта Венской конвенции, запрещающего осмотр личного багажа дипломата, и пообещал направить соответствующую ноту.

В Госпогранкомитете Беларуси на это ответили, что действия пограничников входят в стандартную процедуру пограничного контроля и не являются нарушением Венской конвенции.

Ранее "Страна" приводила видео досмотра автомобиля дипломата, проведенного, когда он ехал в Минск из Украины.

В Украине Кизим принимал участие в совещании с другими дипломатами. На встрече решался вопрос, как дальше развивать отношения с Беларусью.