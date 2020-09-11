В Грузии, где в конце октября состоятся парламентские выборы, ужесточен карантин. Межведомственный координационный совет страны запретил проводить застолья на торжествах из‑за роста числа заражений коронавирусом.

Об этом сообщает сайт грузинского правительства.

С 10 сентября в стране запрещено проводить торжества, которые сопровождаются сбором гостей и застольями. К ним относятся свадьбы, поминки, юбилеи и другие мероприятия. Причем если раньше было разрешено собираться хотя бы вне закрытых помещений, то теперь нельзя пировать даже на открытом воздухе.

Кроме того, совет запретил все спортивные и культурные мероприятия, в которых участвуют более 200 человек (раньше их тоже было можно проводить на открытом воздухе). При этом предвыборные митинги и другие события, связанные с избирательной кампанией, все еще разрешены.

31 октября в Грузии пройдут выборы депутатов парламента.

"Мы понимаем, что избирательная кампания идет полным ходом и, конечно, все ограничения на культурные и спортивные мероприятия не распространяются на предвыборную агитацию", - уточнила глава администрации правительства Натия Мезвришвили.

Театры и кинотеатры, а также детские развлекательные центры откроются в стране с 1 ноября.

Ранее "Страна" сообщала, что в Армении режим чрезвычайного положения заменили на карантин, который продлится до января 2021 года.

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