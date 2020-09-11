Президент Украины Владимир Зеленский отметил наградами ряд спортсменов, тренеров и функционеров за весомый личный вклад в развитие и популяризацию физической культуры и спорта в Украине.

В частности обладатель "Золотого мяча" 1986 года Игорь Беланов награжден орденом князя Ярослава Мудрого V степени, а нападающий испанского футбольного клуба "Альбасете" Роман Зозуля награжден орденом "За заслуги" III степени.

Об этом говорится в указе главы государства по случаю Дня физической культуры и спорта от 10 сентября.

"За заслуги" I степени награждены: президент Федерации стрельбы Украины Волков Олег Игоревич, президент общественной организации "Лига профессионального бокса Украины" Михаил Михайлович Завьялов.

Орденом "За заслуги" II степени наградили председателя общественного союза "Винницкая областная ассоциация футбола", президента общественной организации "Всеукраинская ассоциация футболистов-профессионалов" Ирека Фархатовича Гатауллина, тренера-преподавателя Харьковской школы высшего спортивного мастерства Ирину Ивановну Одокиенко, начальника управления Днепропетровской областной государственной администрации Александра Петровича Пшеничникова.

Ордены "За заслуги" III степени получили декан факультета Национального университета физического воспитания и спорта Украины Михаил Иванович Воробьев, волонтер, футболист футбольного клуба "Альбасете" Роман Вячеславович Зозуля, директор государственного предприятия "Арена Львов" Юрий Анатольевич Майборода, главный редактор телеканала XSPORT, сайта XSPORT.ua Александр Васильевич Мащенко (посмертно), председатель общественной организации "Всеукраинское физкультурно-спортивное общество "Колос" Александр Петрович Мендуся.

Орденом княгини Ольги II степени награждены член национальной сборной команды Украины и Вооруженных Сил Украины по пулевой стрельбе Леся Севериновна Леськив,

Орденом княгини Ольги III степени - директор департамента Министерства молодежи и спорта Украины Людмила Владимировна Панченко.

Медалью "За труд и доблесть" - тренер по боксу Киевской городской школы высшего спортивного мастерства Владимир Владимирович Богатыренко.

Как сообщала "Страна", испанские фанаты периодически устраивают травлю украинскому футболисту Зозуле. Однако в декабре 2019-го после того, как Зозуля попал в опалу болельщиков Испании, в телеграм-канале Владимира Зеленского выложили сообщение о поддержке экс-футболиста сборной Украины:

"Роман Зозуля, тебя поддерживает не только твоя команда, тебя поддерживает вся Украина! Ты не только классный футболист, ты настоящий патриот, который любит свою страну и помогает нашим военным. Мы с тобой! Жму руку!", - говорилось в сообщении.