В Киеве неизвестный открыл огонь по маршрутке №796, которая перевозила пассажиров по маршруту станция метро "Академгородок" - Боярка. Никто не пострадал, однако в результате стрельбы разбилось стекло автобуса.

Об этом в пятницу, 11 сентября, информирует портал "Киев оперативный".

По данным очевидцев, обстрел велся из пневматического оружия. Нападение на автобус произошло сразу после того, как он выехал с конечной остановки возле станции метро "Академгородок".

И пассажиры, и водитель маршрутки отделались сильным испугом, пострадавших нет. В сети также кадры, на которых запечатлено разбитое стекло в автобусе.

Напомним, подобный инцидент недавно произошел под Харьковом. Злоумышленники, среди которых и активисты "Нацкорпуса" напали на автобус людей из объединения "Патриоты за жизнь". Пострадали несколько человек. В Европарламенте признали нападение терактом.

Ранее мы писали о том, как неизвестный в Харькове обстрелял троллейбус №31, в котором находилось три десятка пассажиров.