Актер Михаил Ефремов, которого после вынесения приговора по делу о смертельном ДТП отправили в московское СИЗО №5, 11 сентября был переведен из карантинной камеры в обычную. К нему в изолятор поклонники уже пишут письма и приносят подарки.

Об этом сообщает RT со ссылкой на члена Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Георгия Иванова, посетившего артиста.

Правозащитник со слов Ефремова передал журналистам, что новая камера знаменитости четырехместная, но в ней до его перевода сидели два человека. Ефремов стал третьим. При этом к условиям содержания у актера претензий нет, в камере есть холодильник и телевизор.

"Ефремов сказал, что один его сосед обвиняется по статье, связанной с нарушением оборота наркотиков, а другой - по какому-то делу, связанному со строительством. Артист заверил членов комиссии, что отношения с новыми соседями у него прекрасные", - рассказал Иванов.

Он добавил, что во дворике, куда Ефремова с сокамерниками выводят на прогулки, есть теннисный стол, и артист говорит, что с удовольствием играет с ними.

Также член ОНК сообщил, что в первые дни пребывания в СИЗО Ефремов получил более 100 писем от поклонников и обещал на все ответить в ближайшие дни.

"Сотрудники изолятора говорят, что к Ефремову началось паломничество. Простые люди несут передачи. Одна бабушка принесла пирог собственного приготовления, но ничего этого в СИЗО принять не могут: за несколько дней месячный лимит в 30 кг на передачи Михаил уже исчерпал. Сам он просил передать, что у него всё нормально, он ни в чем не нуждается", - добавил Иванов.

Ранее "Страна" приводила отзыв об актере сотрудников СИЗО и сокамерников.

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