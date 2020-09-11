Укрзализныця не будет проводить посадку на некоторых станциях с 14 сентября. Фото: pravda.com.ua

С понедельника, 14 сентября, по решению Государственной комиссии по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайным ситуациям "Укрзализныця" прекращает продажу билетов с железнодорожных станций Нежин, Носовка, Волочиск, Чоп, Ларга, Славута-1. 

Об этом сообщили в пресс-службе "Укрзализныци".

Так, с 00:01 14 сентября закрыта продажа билетов на следующие поезда:

  • № 81/82 Киев – Ужгород;
  • № 136/135 Снятин – Одесса – Черновцы;
  • № 122/121 Николаев – Ровно;
  • № 88/87 Ковель – Новоалексеевка;
  • № 108/107 Одесса – Ужгород;
  • № 110/109 Львов – Херсон;
  • № 779/780 Сумы – Киев – Винница;
  • № 786/785 Киев – Шостка;
  • № 774/773 Киев – Шостка;
  • № 45/46 Ужгород – Лисичанск;
  • № 98/97 Ковель – Киев;
  • № 43/44 Галич – Киев – Ивано-Франковск;
  • № 601/602 Львов – Тячев;
  • № 117/118 Киев – Черновцы.

До  урегулирования ситуации указанные поезда проследуют через станции Нежин, Носовка, Волочиск, Чоп, Ларга, Славута-1 без посадки пассажиров. Высадка будет осуществляться в установленном порядке.

В случае отказа пассажира от поездки до отправления поезда (и не позже часа после его отправления со станции), возврат стоимости проездных документов будет проводится в полном объеме.

Ранее стало известно, что с 14 сентября в Украине начнет действовать новое эпидемическое зонирование. В "красной" зоне оказались Чоп Закарпатской области, города и районы Ивано-Франковской области;
Самборский и Пустомытовский районы Львовской области; районы Одесской области, Ровенской области, Тернопольской, Харьковской, Хмельницкой, Черкасской, Черновицкой и Черниговской области. Там закрываются все учебные заведения, торгово-развлекательные центры, кафе и рестораны, а еще будет прекращена работа общественного транспорта.

Как сообщала "Страна", с 7 сентября "Укрзализныця" приостановила посадку пассажиров в Тернополе.

Напомним, "Укрзализныця" запустит интерактивную карту движения поездов.

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