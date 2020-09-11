Укрзализныця приостановит посадку пассажиров на шести ж/д станциях с 14 сентября. Список
С понедельника, 14 сентября, по решению Государственной комиссии по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайным ситуациям "Укрзализныця" прекращает продажу билетов с железнодорожных станций Нежин, Носовка, Волочиск, Чоп, Ларга, Славута-1.
Об этом сообщили в пресс-службе "Укрзализныци".
Так, с 00:01 14 сентября закрыта продажа билетов на следующие поезда:
- № 81/82 Киев – Ужгород;
- № 136/135 Снятин – Одесса – Черновцы;
- № 122/121 Николаев – Ровно;
- № 88/87 Ковель – Новоалексеевка;
- № 108/107 Одесса – Ужгород;
- № 110/109 Львов – Херсон;
- № 779/780 Сумы – Киев – Винница;
- № 786/785 Киев – Шостка;
- № 774/773 Киев – Шостка;
- № 45/46 Ужгород – Лисичанск;
- № 98/97 Ковель – Киев;
- № 43/44 Галич – Киев – Ивано-Франковск;
- № 601/602 Львов – Тячев;
- № 117/118 Киев – Черновцы.
До урегулирования ситуации указанные поезда проследуют через станции Нежин, Носовка, Волочиск, Чоп, Ларга, Славута-1 без посадки пассажиров. Высадка будет осуществляться в установленном порядке.
В случае отказа пассажира от поездки до отправления поезда (и не позже часа после его отправления со станции), возврат стоимости проездных документов будет проводится в полном объеме.
Ранее стало известно, что с 14 сентября в Украине начнет действовать новое эпидемическое зонирование. В "красной" зоне оказались Чоп Закарпатской области, города и районы Ивано-Франковской области;
Самборский и Пустомытовский районы Львовской области; районы Одесской области, Ровенской области, Тернопольской, Харьковской, Хмельницкой, Черкасской, Черновицкой и Черниговской области. Там закрываются все учебные заведения, торгово-развлекательные центры, кафе и рестораны, а еще будет прекращена работа общественного транспорта.
Как сообщала "Страна", с 7 сентября "Укрзализныця" приостановила посадку пассажиров в Тернополе.
Напомним, "Укрзализныця" запустит интерактивную карту движения поездов.