С понедельника, 14 сентября, по решению Государственной комиссии по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайным ситуациям "Укрзализныця" прекращает продажу билетов с железнодорожных станций Нежин, Носовка, Волочиск, Чоп, Ларга, Славута-1.

Об этом сообщили в пресс-службе "Укрзализныци".

Так, с 00:01 14 сентября закрыта продажа билетов на следующие поезда:

№ 81/82 Киев – Ужгород;

№ 136/135 Снятин – Одесса – Черновцы;

№ 122/121 Николаев – Ровно;

№ 88/87 Ковель – Новоалексеевка;

№ 108/107 Одесса – Ужгород;

№ 110/109 Львов – Херсон;

№ 779/780 Сумы – Киев – Винница;

№ 786/785 Киев – Шостка;

№ 774/773 Киев – Шостка;

№ 45/46 Ужгород – Лисичанск;

№ 98/97 Ковель – Киев;

№ 43/44 Галич – Киев – Ивано-Франковск;

№ 601/602 Львов – Тячев;

№ 117/118 Киев – Черновцы.

До урегулирования ситуации указанные поезда проследуют через станции Нежин, Носовка, Волочиск, Чоп, Ларга, Славута-1 без посадки пассажиров. Высадка будет осуществляться в установленном порядке.

В случае отказа пассажира от поездки до отправления поезда (и не позже часа после его отправления со станции), возврат стоимости проездных документов будет проводится в полном объеме.

Ранее стало известно, что с 14 сентября в Украине начнет действовать новое эпидемическое зонирование. В "красной" зоне оказались Чоп Закарпатской области, города и районы Ивано-Франковской области;

Самборский и Пустомытовский районы Львовской области; районы Одесской области, Ровенской области, Тернопольской, Харьковской, Хмельницкой, Черкасской, Черновицкой и Черниговской области. Там закрываются все учебные заведения, торгово-развлекательные центры, кафе и рестораны, а еще будет прекращена работа общественного транспорта.

Как сообщала "Страна", с 7 сентября "Укрзализныця" приостановила посадку пассажиров в Тернополе.

Напомним, "Укрзализныця" запустит интерактивную карту движения поездов.