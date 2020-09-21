Сегодня, 21 сентября, день ангела отмечают Марии - в честь Рождества Пресвятой Богородицы. В отдельном материале мы опубликовали историю этого светлого праздника, что нельзя делать, а также поздравления.

А сейчас мы расскажем об именинах Марии, значении этого удивительно красивого и доброго имени, и разместим классные гифки в стихи, которые можно отравить в мессенджерах.

День ангела Марии - значение имени, характер, что подарить

На протяжении всего года у девушек у Машенек есть очень много именин, в честь разных святых. Однако едва ли не самый важный день ангела именно 21 сентября, который прославляет Богородицу Пресвятую Деву Марию.

Сегодня самый лучший подарок для Марии - это букет белоснежных лилий и шоколад. Также можно добавить к презенту статуэтку в виде ангела или голубя, украшения из сапфиров, алмазов или бриллиантов, голубой платок на шею или голову, голубой клатч или сумку. Впрочем, Марии с благодарностью принимают любые подарки. Для них более важно отношение людей к ним, а не материальные презенты.

Мария - это самое популярное имя во всем мире. Существует несколько вариантов того, как оно переводится - от слова "горечь" до "любимая" и "желанная".

Считается, что самое главное в жизни девушек по имени Мария - это семья и дети. Маши хорошо находят общий язык с мужчинам и обычно счастливы в браке.

Мария обычно умная, сообразительная, может быть талантливой сразу в нескольких областях. Поэтому нередко случается, что Маша может поменять несколько профессий. Пик успеха карьеры Марии поэтому часто приходится на вторую половину жизни.

Мария часто совершает покупки, поэтому ей очень важно контролировать расход средств. При этом приобретения Маши чаще всего удачные, качественные и радуют окружающих.

Поздравления с днем ангела Марии 21 сентября 2020

Традиционно мы публикуем яркие анимированные картинки и стихи, которыми можно поздравить всех своих знакомых Марий.

Всем Машенькам мы хотим пожелать крепкого здоровья, счастливой личной жизни, успехов в учебе и работе. Радуйте своей прекрасной улыбкой друзей и родных каждый день, и пусть у вас будет как раз больше поводов для радости!

Дева святая Мария

Имя тебе подарила

И, распахнув свои крылья,

От горя тебя заслонила.

Будь всегда светлой и доброй,

Мудрой, душевной, красивой,

Стань своим близким опорой

Искренней, верной и сильной.

Ты добрая, отзывчивая, Маша!

Ты - умница, каких век не сыскать.

Пусть будет полной жизни твоей чаша,

Чтоб было все, о чем могла мечтать!

Пусть радость каждый праздник украшает,

А позитив приходит в день любой,

Пусть счастью ничего не помешает,

Удача будет рядышком с тобой!

Машенька, Мария, просто Маша,

Самая любимая ты наша!

От души тебя мы поздравляем

И сейчас премного пожелаем.

Оставайся, как всегда, прекрасной.

Пусть всё будет здорово и классно.

Будь счастливой и любимой максимально.

Пусть жизнь сложится, Мария, идеально!

Мария, с днем сегодня светлым!

Пусть будет каждый миг приметным,

Приятных, милых лишь моментов

И самых лучших комплиментов!

В душе царят любовь и ласка,

Приятной жизни, словно в сказке,

Пусть будет радость и тепло,

И безграничное добро!

Вітаю з іменинами Марії,

Бажаю хай здійсняться заповітні мрії,

Чого не вистачає – хай прибуде,

Нехай в житті усе, що треба, буде!

У домі хай поселиться достаток,

Хай у вазу ставить хтось завжди букет ромашок,

Хай буде добра доля та кохання,

Щаслива усмішка і ввечері, і зрання.

Хай ангел допоможе крокувати стежками життя,

А Господь подарує долю мрії,

У день іменин хай серце переповнять почуття,

Душа від щастя запалає та зрадіє,

Здоров’я ще бажаємо на сотню літ,

В любові та достатку процвітання,

Нехай в цей день лунають зі всіх сторін,

З Днем ангела Марії найкращі привітання!