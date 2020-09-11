"Слуга народа" Александр Качура повесил в своем кабинете портрет экс-главы Офиса президента Андрея Богдана, которого вызывают на допрос в ГПУ после интервью с громкими заявлениями.

Фото своего рабочего места с портретом Богдана за спиной нардеп опубликовал в соцсети Facebook.

"Андрей Богдан, вы меня не просили, но думаю вам понравится!!!" - подписал фото Качура.

Отметим, что таким образом нардеп ответил Богдану на его слова в упомянутом интервью о том, когда он предложил в кабинетах развесить портреты президента Владимира Зеленского - президент не попросит, но ему будет приятно.

Также в комментарии "Стране" Качура прокомментировал свой поступок: "Цитата из интервью Андрея Иосифовича "Парни, он не попросит, но ему понравится, можете уже вешать". Это не соответствует действительности, и по отношению к лидеру, с которым ты работал, это не совсем корректно. На общее обозрение выставили некоторые моменты внутренней кухни. Это ответ. Цель у Богдана была другая. Чтобы Андрея Иосифовича вешали у себя. Поэтому я рекомендую всем коллегам вешать портрет Андрея Богдана. В каждом кабинете. Портреты президента решили не размещать, но предлагаю каждому депутату, вне зависимости от фракции, повесить портрет Богдана в своем кабинете, особенно "Слугам народа", - рассказал Качура.

Напомним, что во время инаугурации Владимир Зеленский попросил чиновников не вешать его портреты в своих кабинетах.

Ранее "Страна" подробно разбиралась в том, что сказал экс-глава Офиса президента в интервью Гордону.