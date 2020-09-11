В Соломенском районе Киева полиция задержала местного жителя, который за одну ночь откусил палец собственному отцу, избил еще одного мужчину лопаткой для обуви, разбил окно жилого дома собакой и напал на 66-летнюю женщину.

Об этом в пятницу, 11 сентября, информирует пресс-служба столичной патрульной полиции.

Сообщается, что недавно правоохранители получили сразу несколько вызовов на улицу Докучаевскую. По словам заявителей, они слышали крики и просьбы о помощи.

"Автопатрули мгновенно прибыли на место и были поражены увиденным. У одного из мужчин была откушенное фаланга пальца, другой - имел травмы головы", - говорится в сообщении.

Пострадавшие заявили, что мужчина набросился на своего отца и откусил ему часть пальца руки. Помочь потерпевшему прибежал сосед, но нападавший избил его железной лопаткой для обуви и скрылся. В результате обоим понадобилась помощь медиков.

"Впоследствии патрульные получили еще один вызов в частный сектор неподалеку. Неизвестный обнаженный мужчина разбил собакой окно и проник в дом, после чего напал на 66-летнюю жительницу. От шума проснулся ее муж и пытался защитить жену, в ответ на это незнакомец схватил со стола нож и нанес ему с десяток ударов, а после скрылся", - добавили в полиции.

Правоохранители оказали пострадавшему первую помощь до приезда медиков и вызвали наряд полицейских на поиски буйного жителя столицы.

Преступника нашли всего за 20 минут. Он сидел на подоконнике 4-го этажа заброшенного здания. Мужчину задержали и передали следственно-оперативной группе.

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