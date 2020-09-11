Вышеградская группа ЕС (куда входят такие страны как Польша, Словакия, Венгрия и Чехия) выступила за безвизовый режим для белорусов. Об этом сообщил премьер Польши Матеуш Моравецкий после встречи с главами правительств стран, которая прошла в Любляне 11 сентября.

Об этом сообщает ТАСС.

"Мы обсудили ситуацию в Беларуси. Мы все верим в то, что должны быть проведены свободные выборы, и что белорусский народ должен определять свое будущее. Мы осуждаем пытки и жестокое обращение с протестующими", - цитирует слова Моравецкого в Twitter его канцелярия.

"Мы хотим предложить безвизовый въезд для Беларуси. Этот пакет мы хотим предложить на заседании Евросовета", - заявил он.

По словам Моравецкого, данный вопрос поставят на ближайшей встрече Евросовета 24-25 сентября.

Напомним, 26 августа премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что Польша начала пропускать граждан Беларуси без виз, и что таким образом в страну выехали уже несколько десятков белорусов. В среду, 9 сентября Моравецкий встретился с лидером белорусской оппозиции Светланой Тихановской и предоставил оппозиционерке место для штаб-квартиры в Варшаве.

Как сообщала "Страна", президент Беларуси Александр Лукашенко сравнил Украину с Ливией и Сирией и пообещал не допустить такого в Беларуси.

Тем временем ПАСЕ не признал результаты выборов в Беларуси и создал следственный орган, а парламент Литвы признал Тихановскую избранным лидером Беларуси.