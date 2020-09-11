Тендерный комитет Нацагентства по вопросам розыска и менеджемента активов (АРМА) большинством голосов признал ООО "1 + 1 Интернет" победителем конкурса по отбору управляющего активами Украинского Медиа Холдинга. Как утверждается, этот кандидат предложил наиболее экономически выгодные условия управления активами, в том числе самую высокую сумму гарантированных ежемесячных перечислений в Государственный бюджет в размере 5 млн грн, а также прогнозируемые поступления в госбюджет в сумме почти 8 млн грн ежемесячно.

Об этом сообщается на сайте АРМА.

Уточняется, что члены Тендерного комитета отметили наличие коллизий в нормах Специального закона о АРМА, УПК Украины и положениях судебного решения, которым активы УМХ переданы в управление Агентства, и это существенно усложнило однозначный выбор в пользу кого-либо из участников конкурса.

В подтверждение максимальной объективности, беспристрастности и обоснованности результатов конкурса АРМА обнародует полный текст соответствующего протокола заседания Тендерного комитета по вопросам отбора управляющих.

В дальнейшем должна быть проведена оценка активов и заключен договор об управлении между АРМА и ООО "1 + 1 Интернет". К тому же в данном случае управляющему необходимо согласование Антимонопольного комитета на предмет допустимой концентрации активов.

Отметим, что ООО "1 + 1 Интернет" входит в группу "1+1 медиа", которую связывают с Игорем Коломойским.

Напомним, ранее "Страна" детально разбиралась в раскладах в борьбе за право владеть УМХ. Среди прочего, мы писали, что основная цель нового управителя – заполучить информационную площадку накануне местных выборов.

Также сообщалось, что в АРМА заявили о пропаже распорядительных документов накануне проверок и аудита. Также мы сообщали, что Верховный суд поймал АРМА на незаконной продаже имущества.