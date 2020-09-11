Две станции киевского метрополитена, "Крещатик" и "Площадь Льва Толстого" закрыты на вход в связи с анонимным сообщением о минировании.

Соответствующее сообщение опубликовала пресс-служба столичной подземки в пятницу, 11 сентября, в 17:29.

"Станция "Крещатик" и пересадку, а так же станцию "Площадь Льва Толстого" с пересадкой закрыли на вход и выход. Поступил анонимный звонок о минировании", - заявили в столичном метро.

Сотрудники метрополитена обещают обнародовать информацию об открытии этих станций после завершения их проверки.

В 19:02 пресс-служба подземки заявила, что вышеуказанные станции метро открыты для пассажиров.

"Станция "Площадь Льва Толстого" проверена, взрывоопасные предметы не обнаружены. Станция и пересадка на "Дворец спорта" открыты для пассажиров. Метрополитен работает в обычном режиме!", - говорится в сообщении.

Около 18:30 появилось аналогическое сообщение по станции "Крещатик", на станции "Площадь Льва Толстого" тогда еще продолжалась проверка.

"Завершена проверка станции "Крещатик", взрывоопасные предметы не обнаружены. Станция и пересадка на "Майдан Независимости" открыта для пассажиров", - заявили в пресс-службе метрополитена.

Напомним, на День Независимости 24 августа неизвестные "заминировали" станции метро "Крещатик" и "Майдан Независимости".

А в начале августа в столице в утренний час пик по той же причине была остановлена работа станции метро "Лукьяновская".