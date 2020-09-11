Народный депутат от "Оппозиционной платформы - За жизнь" Илья Кива просит ГБР расследовать дело в отношении невыполнения Артемом Сытником решения Конституционного Суда Украины о незаконности его назначения на должность директора НАБУ.

Об этом говорится в заявлении нардепа, обнародованном на его странице в Facebook.

"28 августа Конституционный Суд Украины принял решение о неконституционности указа президента о назначении Артема Сытника директором НАБУ. Учитывая то, что правовые основания в виде акта о его назначении перестали существовать, он не вправе осуществлять полномочия директора НАБУ с момента принятия соответствующего решения КСУ. Однако Сытник, зная достоверно о таком решении суда, не принял никаких мер по выполнению решения суда и завершения своего пребывания на должности, даже наоборот – он продолжил называть себя директором НАБУ и совершать действия по выполнению полномочий, тем самым умышленно не выполняя решение суда", - говорится в документе.

Илья Кива заявил, что Сытник фактически самовольно присвоил властные полномочия и звание служебного лица.

"После потери полномочий, игнорируя то, что директор несет ответственность за деятельность НАБУ, в частности, законность осуществляемых оперативно-розыскных мер, досудебного расследования, соблюдения прав и свобод лиц, Сытник продолжил организовывать работу НАБУ. Он также продолжает издавать приказы, распоряжения, поручения, которые обязательны для выполнения сотрудниками НАБУ, занимается вопросами относительно поощрения и дисциплинарных взысканий в отношении сотрудников НАБУ, а также выдает разрешения на использование средств фонда специальных оперативно-розыскных и следственных действий НАБУ. Он имеет доступ к гостайне", - написал нардеп.

"Все вышеизложенное свидетельствует, что в действиях Сытника содержатся признаки преступлений, предусмотренных ст.382 УК Украины (невыполнение судебного решения) и ст.353 УК Украины (своевольное присвоение властных полномочий или звания служебного лица). Прошу вас внести сведения в ЕРДР и начать уголовное производство в отношении А. Сытника", - говорится в заявлении.

Напомним, глава НАБУ Артем Сытник не ушел в отставку после вердикта Конституционного суда о том, что его назначение в 2015 году было незаконным. Несмотря на это решение, Сытник не собирается в отставку и считает, что досидит до конца своей каденции, которая заканчивается в 2022 году.

Как сообщала "Страна", Госбюро расследований уже открыло уголовное производство против директора НАБУ Артема Сытника по заявлению телеведущего Дмитрия Спивака. Дело касается продажи земельного участка в Севастополе по российским законам.

Также Спивак подал заявление относительно самовольного захвата власти Артемом Сытником и превышении им служебных полномочий из-за игнорирования решения Конституционного суда Украины о незаконности его назначения на должность.