В субботу, 12 сентября, отмечают День программиста - неофициальный праздник работников IT-сферы. Дату выбрали не случайно. Это 256-й день в году, а 256 это 2 в восьмой степени, то есть количество чисел, которые можно выразить с помощью одного байта.

В обычные годы праздник выпадает на 13-е число, а в високосный год, как в 2020-м, - на 12 сентября.

В течение года есть еще несколько неофициальных праздников в честь программиста. 4 апреля католики отмечают День святого Исидора Севильского, который считается покровителем интернета. 19 июля на календаре день появления в мире первой программы для компьютера. День рождения автора этой программы, Ады Лавлейс, отмечают 10 декабря.

Собрали открытки и поздравления с Днем программиста.

Пусть все складывается и решается.

Твои родные улыбаются.

Твои любимые ждут и ценят.

Только к лучшему ждут перемены.

Пусть всегда остается время для отдыха! С Днем программиста лучшего программиста!

Спасибо за твою непростую работу! Она всегда на высоте. С Днем программиста.

Желаю самых интересных проектов, лучшей оплаты и радости просыпаться каждое утро .

Желаю сил и вдохновенья. Код сам себя не напишет.