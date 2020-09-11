Американская компаня Apple уведомила Всероссийскую государственную телевизионную и радиовещательную компанию (ВГТРК) об изъятии приложений "Россия 1", "Россия телевидение и радио", "Вести FM", Вести.ру и НТВ из App Store на территории Украины. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на информацию ВГТРК.

Уточняется, что приложения изъяли поо требованию Службы безопасности Украины.

Ранее "Страна" писала о том, что решение президента США Дональда Трампа закрыть на территории страны китайские приложения TikTok и WeChat повлияет не только на социальные сети, но и на продажи продукции Apple в Китае.

Также мы сообщали, что госсекретарь США Майк Помпео заявил об ужесточении политики против китайских приложений и телекоммуникационных компаний КНР.