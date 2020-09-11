Приложения заблокировали по требованию СБУ. Фото: facebook.com

Американская компаня Apple уведомила Всероссийскую государственную телевизионную и радиовещательную компанию (ВГТРК) об изъятии приложений "Россия 1", "Россия телевидение и радио", "Вести FM", Вести.ру и НТВ из App Store на территории Украины. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на информацию ВГТРК.

Уточняется, что приложения изъяли поо требованию Службы безопасности Украины.

скриншот сообщения

Ранее "Страна" писала о том, что решение президента США Дональда Трампа закрыть на территории страны китайские приложения TikTok и WeChat повлияет не только на социальные сети, но и на продажи продукции Apple в Китае.

Также мы сообщали, что госсекретарь США Майк Помпео заявил об ужесточении политики против китайских приложений и телекоммуникационных компаний КНР.

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