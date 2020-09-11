Первый замгоссекретаря США Стивен Биган заявил, что Вашингтон поддерживает забастовки в Беларуси, которые начались после выборов президента республики. Штаты намерены ввести санкции против отдельных белорусских чиновников.

Об этом в пятницу, 11 сентября, представитель Госдепа заявил во время пресс-конференции, передает РИА Новости.

Так, по словам Бигана, США поддерживают белорусские забастовки и собираются ввести санкции против ответственных за силовой разгон мирных митингов.

"Мы изучаем таргетированные санкции против лиц, которые больше всего ответственны за обстоятельства, связанные с насилием и проведением выборов", - заявил первый замгоссекретаря.

Он добавил, что санкции будут предусматривать заморозку активов и запрет на поездки.



"Что касается секторальных санкций и санкций против предприятий, думаю, что по мере развития ситуации возможно, что будут рассмотрены дополнительные меры. Но мы также имеем в виду, что белорусский народ должен работать, зарабатывать и жить. Мы, конечно, поддерживаем и восхищаемся смелости тех, кто решил оставить свои рабочие инструменты или покинуть свои станки на фабриках и в мастерских Беларуси. Это явно показывает, что белорусская оппозиция объединена во всех слоях белорусского общества", - добавил Биган.



"Мы не хотим накладывать на белорусский народ никаких дополнительных мер наказания, если только это не является абсолютно необходимым и не поддерживает наши цели в Беларуси", - отметил представитель Госдепа.

Биган также заявил, что президентские выборы 9 августа в Беларуси не принесли легитимности властям республики.



"Им (гражданам - Ред.) было отказано в такой возможности 9 августа. У руководителя Беларуси нет никакой легитимности по итогам выборов 9 августа", - сказал он.

Напомним, недавно в Госдепе заявили о намерении ввести санкции против белорусских властей в ответ на репрессии и попытку принудительного изгнания членов Координационного совета оппозиции из республики 8 сентября.

Ранее мы писали, что министр иностранных дел Германии Хайко Маас заявил о готовности ввести новые санкции против Беларуси, если власти республики не согласятся на повторные выборы.