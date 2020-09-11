Государственный пограничный комитет Беларуси опроверг информацию о том, что пограничники в пункте пропуска "Новая Гута" проводили досмотр машины посла Украины в республике Игоря Кизима, который уже пообещал написать ноту протеста.

Об этом сообщает пресс-служба ведомства в Telegram-канале.

"В действительности пограничники не досматривали автомобиль господина И.Кизима или его багаж. Был проведен всего лишь осмотр транспортного средства, который является частью процедуры пограничного контроля в соответствии со статьей 27 Закона Республики Беларусь о Государственной Границе", - говорится в сообщении.

При этом указывается, что нормы Венских конвенций 1961 и 1963 годов о дипломатических и консульских отношениях, исключающие досмотр личного багажа дипломатических агентов и консульских должностных лиц и членов их семей, нарушены не были.

Напомним, как описывал ситуацию Кизим, который пересек украинско-белорусскую границу в прошлые выходные, его въезд в Беларусь был, мягко говоря, не очень дружественным и начался с провокации.

При этом Кизим уже вернулся к выполнению своих обязанностей и дал интервью белорусским СМИ. А на видео, которое обнародовал Госпогранкомитет Беларуси видно, как посол предупредил пограничников об ответных действиях со стороны Украины.

"Этим самым вы сейчас делаете очень плохой шаг, я вам сразу говорю. Я буду писать ноту, я завтра буду на работе... Теперь следующее: ваш посол, когда едет сюда, он проверяется совершенно по-другому. Мы начинаем дипломатическую войну", - заявил Игорь Кизим.

Ранее "Страна" сообщала, что Лукашенко сравнил Украину с Ливией и Сирией и пообещал не допустить такого в Беларуси.