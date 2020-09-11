В России продолжают настаивать на том, что полеты военных самолетов США над Украиной были отработкой ракетных ударов по территории России. Такое мнение вслед за министром обороны РФ Сергеем Шойгу озвучил главнокомандующий российскими Воздушно-космическими силами Сергей Суровикин, сообщает ТАСС.

При этом Москва считает данную разведывательную операцию самолетов НАТО 4 сентября беспрецедентной. По словам Суровикина, полеты иностранной боевой авиации над Украиной не способствуют разрядке напряженности в регионе. "Действия стратегических бомбардировщиков американцы и англичане обеспечивали проведением беспрецедентной разведывательной операции над акваторией Черного моря", - сказал Суровикин.

Он уточнил, что украинские истребители Су-27 и МиГ-29 взаимодействовали с американскими бомбардировщиками В-52Н. В воздухе одновременно находились пять самолетов-разведчиков и один стратегический беспилотник, которые вели разведку территории России на глубину до 600 км.

Суровикин добавил, что бомбардировщики приближались к границе России на 30 километров. И российские военные считают, что таким образом якобы отрабатывались удары крылатыми ракетами по объектам Южного военного округа.

Как ранее заявлял Шойгу, российские истребители регулярно поднимаются в небо на перехват самолетов-разведчиков и бомбардировщиков, которые имитируют нанесение ракетных ударов. "Если раньше это была в основном разведывательная авиация, то сейчас начались регулярные полеты и заходы с тренировкой, имитацией нанесения ракетных ударов в том числе с участием большого количества самолетов", - сказал Шойгу.

"Страна" рассказывала о полете американских B52 со стороны Волынской области в сторону аннексированного Крыма. При этом в сопровождении В-52 шли украинские истребители, по сути, помогая американцам отрабатывать заходы на удар по российским объектам.

Также мы сообщали, что возле Крыма также совершали полеты самолеты разведки.