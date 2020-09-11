Залог для кандидатов в мэры или депутаты на грядущих местных выборах в Украине варьируется от 20 до 470 тысяч гривен в зависимости от города.

Перечень размеров залога утвердила Центральная избирательная комиссия на заседании в четверг, 10 сентября.

Так, для партийных списков кандидатов в депутаты городских советов и кандидатов в мэры областных центров залог составит:

Киев - 469 066 грн;

Харьков - 229 117 грн;

Днепр - 164 064 грн;

Одесса - 153 372 грн;

Львов - 131 290 грн;

Запорожье - 125 900 грн;

Николаев - 77 839 грн;

Винница - 65 444 грн;

Херсон - 56 843 грн;

Полтава - 53 087 грн;

Сумы - 51 218 грн;

Хмельницкий - 49 816 грн;

Чернигов - 47 415 грн;

Черкассы - 47 214 грн;

Ивано-Франковск - 44 729 грн;

Житомир - 44 602 грн;

Черновцы - 41 204 грн;

Ровно - 40 226 грн;

Кропивницкий - 40 096 грн;

Тернополь - 39 745 грн;

Луцк - 38 175 грн;

Ужгород - 19 985 грн.

При этом в Черниговской области установлен наименьший размер залога за партийный список на выборах депутатов областных советов - 151 617 тысяч гривен. Самый большой - в Днепропетровской области, 542 762 гривен.

Напомним, недавно Окружной административный суд Киева открыл производство по делу об обжаловании постановления ЦИК о назначении местных выборов в Украине 25 октября.

Ранее мы писали, что комитет Рады поддержал поправки в закон о ЦИК, которые позволят провести всеукраинский опрос вместе с выборами.