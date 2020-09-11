Наименьший залог для кандидатов в депутаты горсовета установлен в Ужгороде. Фото: ЦИК

Залог для кандидатов в мэры или депутаты на грядущих местных выборах в Украине варьируется от 20 до 470 тысяч гривен в зависимости от города.

Перечень размеров залога утвердила Центральная избирательная комиссия на заседании в четверг, 10 сентября.

Так, для партийных списков кандидатов в депутаты городских советов и кандидатов в мэры областных центров залог составит:

  • Киев - 469 066 грн;
  • Харьков - 229 117 грн;
  • Днепр - 164 064 грн;
  • Одесса - 153 372 грн;
  • Львов - 131 290 грн;
  • Запорожье - 125 900 грн;
  • Николаев - 77 839 грн;
  • Винница - 65 444 грн;
  • Херсон - 56 843 грн;
  • Полтава - 53 087 грн;
  • Сумы - 51 218 грн;
  • Хмельницкий - 49 816 грн;
  • Чернигов - 47 415 грн;
  • Черкассы - 47 214 грн;
  • Ивано-Франковск - 44 729 грн;
  • Житомир - 44 602 грн;
  • Черновцы - 41 204 грн;
  • Ровно - 40 226 грн;
  • Кропивницкий - 40 096 грн;
  • Тернополь - 39 745 грн;
  • Луцк - 38 175 грн;
  • Ужгород - 19 985 грн.

При этом в Черниговской области установлен наименьший размер залога за партийный список на выборах депутатов областных советов - 151 617 тысяч гривен. Самый большой - в Днепропетровской области, 542 762 гривен.

Напомним, недавно Окружной административный суд Киева открыл производство по делу об обжаловании постановления ЦИК о назначении местных выборов в Украине 25 октября.

Ранее мы писали, что комитет Рады поддержал поправки в закон о ЦИК, которые позволят провести всеукраинский опрос вместе с выборами.

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