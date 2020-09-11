В Киеве почти полмиллиона, в Харькове - 230 тысяч. ЦИК установил размеры залогов за участие в местных выборах
Залог для кандидатов в мэры или депутаты на грядущих местных выборах в Украине варьируется от 20 до 470 тысяч гривен в зависимости от города.
Перечень размеров залога утвердила Центральная избирательная комиссия на заседании в четверг, 10 сентября.
Так, для партийных списков кандидатов в депутаты городских советов и кандидатов в мэры областных центров залог составит:
- Киев - 469 066 грн;
- Харьков - 229 117 грн;
- Днепр - 164 064 грн;
- Одесса - 153 372 грн;
- Львов - 131 290 грн;
- Запорожье - 125 900 грн;
- Николаев - 77 839 грн;
- Винница - 65 444 грн;
- Херсон - 56 843 грн;
- Полтава - 53 087 грн;
- Сумы - 51 218 грн;
- Хмельницкий - 49 816 грн;
- Чернигов - 47 415 грн;
- Черкассы - 47 214 грн;
- Ивано-Франковск - 44 729 грн;
- Житомир - 44 602 грн;
- Черновцы - 41 204 грн;
- Ровно - 40 226 грн;
- Кропивницкий - 40 096 грн;
- Тернополь - 39 745 грн;
- Луцк - 38 175 грн;
- Ужгород - 19 985 грн.
При этом в Черниговской области установлен наименьший размер залога за партийный список на выборах депутатов областных советов - 151 617 тысяч гривен. Самый большой - в Днепропетровской области, 542 762 гривен.
Напомним, недавно Окружной административный суд Киева открыл производство по делу об обжаловании постановления ЦИК о назначении местных выборов в Украине 25 октября.
Ранее мы писали, что комитет Рады поддержал поправки в закон о ЦИК, которые позволят провести всеукраинский опрос вместе с выборами.