В Одессе турецкие силовики арестовали члена Рабочей партии Курдистана (РПК) Ису Озера. Задержанный был доставлен в Стамбул.

Об этом в пятницу, 11 сентября, сообщает информагентство Анадолу.

По данным журналистов, в спецоперации была задействована Национальная разведывательная организация Турции (MİT). Правоохранители передали Озера сотрудникам Управления по борьбе с терроризмом. Члену РПК инкриминируют "членство в террористической организации", "пропаганду терроризма" и "подделку документов".

По информации турецких правоохранителей, Озер некоторое время проживал в Румынии. Там с 1996 года он стал функционером РПК. Политик якобы занимался вымогательством денег у представителей местной турецкой диаспоры, что стало основанием для его задержания и депортации. В 2014 году он присоединился к ячейке РПК в городе Догубаязит в провинции Агры, а позже бежал из Турции в связи с выписанным на него ордером на арест.

Напомним, недавно украинский спецназ задержал гражданина Грузии, который в 2013 году в Турции получил статус "вора в законе".

Ранее мы писали, что СБУ задержали в Киеве одного из руководителей международной террористической организации "Исламское государство" (ИГИЛ), находившегося в розыске по линии Интерпола.