В Австрии из-за увеличения числа заражений коронавирусом власти расширили перечень общественных мест, где необходимо носить защитные маски. Также введены новые ограничительные меры

Об этом пишет "Интерфакс-Украина".

"Это (ситуация - Ред.) вновь становится серьезным. Цифры за последние недели продолжали расти", - высказал обеспокоенность канцлер Австрии Себастьян Курц и призвал соотечественников быть более бдительными.

По словам Курца, защитные маски теперь требуется носить не только в общественном транспорте и в магазинах товаров первой необходимости, но и во всех магазинах, а также в школах, но не в классных помещениях. С понедельника маски также должны носить официанты в кафе и ресторанах.

По словам канцлера, вводится запрет на проведение мероприятий, в том числе частных вечеринок, с присутствием более 50 человек в помещении и более 100 человек на свежем воздухе.

Общественные мероприятия с выделенными местами для гостей можно проводить с присутствием до 1,5 тысяч человек в помещении и 3 тысяч людей на свежем воздухе. До введения этого ограничения разрешалось проводить мероприятия с участием до 5 тысяч человек в помещении и 10 тысяч на улице.

Курц отметил, что меры будут ужесточаться в том случае, если темпы распространения коронавируса продолжат ускоряться.

"Наша четкая цель - избежать для Австрии второго локдауна. Как бы там ни было, мы достигнем успеха только в случае, если все внесут свою лепту", - сказал Курц.

В Австрии за последние сутки зафиксировали 580 новых заражений коронавирусом, двое инфицированных умерли.

Всего в Австрии с начала пандемии выявили более 31,8 тыс. случаев COVID-19, причем 750 инфицированных скончались.

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