Госпогранкомитет Беларуси опубликовал видео досмотра машины посла Украины в республике Игоря Кизима, который произошел в пункте пропуска "Новая Гута".

Видео пресс-служба ведомства обнародовала в Telegram-канале.

Игорь Кизим предупредил пограничника, что согласно Венской конвенции о дипломатических сношениях, личный багаж консульских должностных лиц и членов их семей не досматривается.

"Так точно, поэтому личный ваш багаж мы осматривать не хотим, мы предлагаем вам просто открыть заднюю дверь автомобиля, мы осмотрим багажник. Личные вещи мы досматривать не собираемся", - ответил пограничник.

После этого посол открыл багажник, но предупредил, что напишет ноту протеста.

"Этим самым вы сейчас делаете очень плохой шаг, я вам сразу говорю. Я буду писать ноту, я завтра буду на работе... Теперь следующее: ваш посол, когда едет сюда, он проверяется совершенно по-другому. Мы начинаем дипломатическую войну", - заявил Игорь Кизим.

Напомним, ранее глава украинского МИД Кулеба заявил, что Украина поставила на паузу все официальные контакты с Беларусью.

Также мы писали о том, что, по его словам, Киев готов пойти на жесткие шаги, если недружественные действия Беларуси продолжатся.