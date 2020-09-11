"Глава" аннексированного Крыма Сергей Аксенов заявил, что в отношении инициаторов остановки подачи воды на полуостров с материковой части Украины необходимо возбудить уголовные дела.

Об этом чиновник написал на своей странице "ВКонтакте" в пятницу, 11 сентября.

"Перекрыв Северо-Крымский канал, по которому более двух миллионов жителей полуострова получали свыше 80% пресной воды, Киев совершил преступление. Это можно расценивать как экоцид, как государственный терроризм и попытку создать в регионе масштабную гуманитарную катастрофу. И уж точно как грубейшее нарушение основополагающих прав человека. Считаю, что в России против организаторов водной блокады должны быть возбуждены уголовные дела. А там и до международного трибунала дело дойдет", - заявил Аксенов.

Он добавил, что водная блокада Крыма это "попытка Киева показать крымчан за свободный выбор и нарушение украинской властью международных правозащитных документов, участником которых является эта страна".

В свою очередь официальный представитель управления Верховного комиссара ООН по правам человека Элизабет Тросселл заявила, что за водоснабжение Крыма главную ответственность несет Российская Федерация.

Напомним, 6 марта премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что если продолжать перекрывать воду, то Крым постигнет гуманитарная катастрофа. Он тогда уверял, что правительство "не может не давать воду украинцам".

Через несколько часов после окончания эфира глава украинского правительства уточнил, что Украина не может и не имеет "технической возможности" поставлять воду в Крым до деоккупации полуострова.

Ранее мы писали, что вместе с местными выборами в Украине 25 октября на голосование может быть поставлен опрос или референдум по особому статусу Донбасса или возобновлению подачи воды в Крым.