Недалеко от села Дар-Надежда в Харьковской области между полицейскими и трактористами произошла драка. 20 и 28-летние водители собирали урожай подсолнухов, когда полиция потребовала у них документы, подтверждающие законность их работы. Из-за этого завязалась потасовка.

Об этом сообщает пресс-служба полиции Харьковской области в пятницу, 11 сентября.

"9 сентября около 19:00 группа быстрого реагирования в составе трех сотрудников полиции осуществляли патрулирование Сахновщинского района. На обочине поля вблизи села Дар-Надежда полицейские обнаружили комбайн ДОН-1500 и МТЗ-82 с прицепом, которые осуществляли сбор урожая подсолнечника. По требованию правоохранителей предоставить документы на проведение сельскохозяйственных работ и право управления транспортными средствами, 20- и 28-летние водители отказались, начали вести себя агрессивно и бросаться в драку. Полицейские применили к правонарушителям наручники", - сказано в сообщении.

Тогда правоохранители выяснили, что свидетельство о регистрации комбайна имеет признаки подделки, а документы на прицеп отсутствуют. В свою очередь водители с ушибами обратились в Сахновщинскую больницу, где им была оказана помощь.

По факту произошедшего открыто два производства по статье об уничтожении, подделке или замене номеров узлов и агрегатов транспортного средства, а также по статье о превышении власти или служебных полномочий работником правоохранительного органа. Второе уголовное дело будет расследовать ГБР, полиция проведет служебное расследование.

Как сообщала "Страна", в Харьковской области тракторист спас от пожара десятки домов. Его наградили медалью.

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