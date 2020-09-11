Пострадавшая при наезде внедорожника в 2019 году, за рулем которого была Лилия Сопельник, теща телеведущего Сергея Притулы, перенесла операцию за неделю до заседания суда по делу о ДТП. Ее сын получил психологическую травму в результате происшествия.

Об этом заявил адвокат пострадавших Юрий Сухов, передают "Украинские новости".

По его словам, потерпевшая будет прооперирована еще раз в ближайшее время. В то же время, ее самочувствие юрист охарактеризовал как "не очень хорошее".

Сухов добавил, что на данный момент потерпевшая не выходит из дома, однако он надеется, что она примет участие в судебном заседании по делу о ДТП 28 сентября.

"Сын более-менее себя чувствует, но у него есть психологическая травма", - сказал юрист.

Напомним, в августе 2019 года 59-летняя Сопельник, находясь за рулем внедорожника Mazda задним ходом на большой скорости наехала на женщину с ребенком. Скорее всего водитель перепутала педали.

Теща звезды украинского телевидения Сергея Притулы не явилась на суд по делу о ДТП 20 августа. По словам адвоката потерпевших, она находилась в больнице из-за гипертонического криза.