В ближайшие выходные, 12-13 сентября, в Украине будет сухо и тепло, осенняя прохлада ожидается только утром и по ночам.

Об этом свидетельствует прогноз Укргидрометцентра.

Так, в субботу, 12 сентября дождей в регионах Украины не ожидается. Синоптики прогнозируют ветер переменных направлений, 3-8 м/с.

Ночью столбики термометров опустятся до +6...+11 градусов, днем потеплеет до +20...+25 градусов. В южной части страны и на Закарпатье температура будет выше: ночью +12...+17 градусов, днем +24...+29 градусов.

В Киеве 12 сентября - без осадков. Ночью ожидается +9...+11 градусов, днем +21...+23 градуса.

В воскресенье, 13 сентября, также будет сухо. Ожидается ветер переменных направлений, 3-8 м/с; в Приазовье северо-восточный, 7-12 м/с.

Температура ночью опустится до +9...14 градусов, в восточных и северных областях будет прохладнее - +6...+11 градусов, днем +22...+27 градусов; в южной части и на Закарпатье ночью ожидается +11...+16, днем +25...+30 градусов.

В Киеве в воскресенье также - без осадков. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с. Температура ночью ожидается на уровне +9...+11 градусов, днем +25...+27 градусов.

Напомним, в первый день осени жара в Киеве побила многолетний рекорд.

Также мы писали о том, что за последние 30 лет температура в Киеве поднялась почти на 2 градуса.