Сегодня отмечается большой православный праздник - Рождество Пресвятой Богородицы. Ежегодно он проходит 21 сентября - именно в этот день, согласно преданию, на свет появилась Мария - мать Иисуса Христа.

"Страна" рассказывает историю этого светлого праздника, как его провести, о чем молиться и что сегодня нельзя делать. Еще, разумеется, мы публикуем красивые открытки и гифки с Рождеством Пресвятой Богородицы.

История праздника Рождество Пресвятой Богородицы

Рождество Пресвятой Богородицы - первый двунадесятый праздник церковного года у православных христиан. 21 сентября на свет появилась Мария - земная мать Иисуса, одна из самых почитаемых святых.

Неслучайно Мария - одно из самых популярных женских имен не только в нашей стране, но и во всем мире. В честь этой даты все Маши, Машеньки, Маруси отмечают сегодня свои именины - в отдельном материале для вас уже собраны самые яркие поздравления с Днем ангела Марии.

Вернемся к истории праздника. Родителями Марии были святые Иоаким и Анна. В один из праздников мужчина отправился в храм, чтобы принести жертву. Но ему было отказано и он был обречен на неимение детей.

Иоаким с супругой были безутешны. Но чтобы им был дарован ребенок, они стали молиться. Долго и старательно. И вскоре ангел явился к ним с благой вестью - что у них будет дочь. Девочку назвали Марией. В знак благодарности счастливые родители дали слово, что всю свою жизнь она посвятит служению Богу.

Став женщиной, Мария родила сына. Она была девственницей и зачала сына от Святого Духа. Им и стал Иисус Христос.

Православные христине верят, что Богородица регулярно является на Землю. У нее есть четыре таких удела: в Грузии, в Дивеево Нижегородской области и Киеве, а именно в Киево-Печерской Лавре. Постоянно она пребывает на Афоне, куда вход женщинам запрещен.

О чем молятся в день Рождества Пресвятой Богородицы

Богородице можно молиться когда угодно и где угодно. Сегодня молитвы к ней будут особенно сильными. А именно:

о излечении от болезни,

о мире в семье,

о рождении ребенка,

об избавлении от нищеты,

о защите от врагов,

о поддержке в тяжелой ситуации,

о помощи тем, кто защищает Родину,

чтобы она помогла направить на правильный жизненный путь.

Просить можно своими словами. Самое главное, чтобы они были самыми искренними, от чистого сердца и без злых помыслов. Аудиомолитвы Пресвятой Богородице с текстом и иконами мы размещаем ниже.

Что можно и нельзя делать на Рождество Пресвятой Богородицы

На Рождество Пресвятой Богородицы есть много достаточно мощных запретов. Самые главные из них:

нельзя ссориться,

нельзя отзываться или думать о ком-либо плохо,

совершать зло - оно вернется, причем в двойном объеме,

нельзя тяжело работать, в том числе по дому или в огороде,

запрещается шить и вязать, брать в руки ножницы или ножи (еду рекомендовано ломать руками),

нельзя отказывать в помощи тем, кто об этом попросит,

не рекомендовано надевать неудобную или новую обувь; считается, что натертые сегодня мозоли будут сулить проблемы, болезни и неудачи.

Сегодня приветствуется подача милостыни. Еду, которая останется после обеда и ужина, запрещается выбрасывать - ее нужно скормить животным или отдать нищим. День лучше провести тихо и мирно. Помолиться. В отдельном материале для вас - приметы на Рождество Пресвятой Богородицы.

Поздравления в гифках и картинках с Рождеством Пресвятой Богородицы

Далее мы публикуем красивые анимированные картинки - гифки, которые можно отправить своим друзья и родственникам, и поздравить их со светлым праздником Рождества Пресвятой Богородицы.